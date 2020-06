Portland, OR, June 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allied Market Researchが発表したレポートによると、世界の 好中球減少症治療市場 は2019年に126億ドルを生み出し、2027年までに193億ドルに達すると推定されており、2020年から2027年までの5.4%のCAGRを記録しています。 ダイナミクス、主要な勝利戦略、ビジネスパフォーマンス、主要セグメント、および競争シナリオ。

世界中で白血病の症例が増加しており、癌支持療法におけるブランド薬からのバイオシミラーの使用へのシフトの変化が、世界的な好中球減少症治療市場の成長を牽引しています。 しかしながら、好中球減少症に関連する治療の高コストおよび製品承認のための厳しい政府規制は、市場の成長を妨げています。 一方、新薬開発のための研究開発活動の急増は、今後数年間で市場プレーヤーに新しい機会を生み出します。

Covid-19シナリオ:

この流通チャネルは、製品と医薬品の宅配のオプションに関するオンライン情報を提供するため、オンライン薬局セグメントから得られる収益は大幅に増加します。

好中球減少症の治療に携わる医師は、好中球減少症の影響を受けた患者の治療が遅れるCOVID-19患者の治療に再配置されています。

レポートは、薬物クラス、流通チャネル、および地域のモードに基づいて、世界の好中球減少症治療市場の詳細なセグメンテーションを提供します。

薬物クラスに基づいて、コロニー刺激因子セグメントは2019年の最大シェアに貢献し、全体のシェアの4/5を占め、予測期間中もその支配的な地位を維持すると推定されています。さらに、予測期間中に最高CAGR 5.5%を描くことも推定されます。

流通経路に基づくと、病院薬局セグメントは2019年に最大のシェアを占め、総シェアのほぼ半分を占めており、予測期間を通して最大のシェアを維持すると予想されます。ただし、オンライン薬局セグメントは、2020年から2027年の間に6.0%という最高のCAGRを登録すると予想されます。

地域に基づいて、北米が最も高いシェアを占め、2019年の総市場シェアのほぼ5分の2を占め、予測期間を通じてその優位性を維持します。ただし、ヨーロッパは、2020年から2027年にかけて、最高のCAGR 5.8%で成長すると予想されます。

調査で分析された主要な市場プレーヤーは次のとおりですBeyondSpring, Amgen,Cellerant Therapeutics,Kyowa Kirin, Novartis AG, Mylan N.V., Pfizer,Partner Therapeutics,Teva Pharmaceutical Industries Ltd., and Spectrum Pharmaceuticals.

