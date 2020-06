Une nouvelle collecte de fonds virtuelle dévoilée pour les recherches sur le diabète de type 1

TORONTO, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 14 juin, la communauté du diabète de type 1 (DT1) prendra part au Party DT1 de FRDJ pour une guérison, présenté par Omnipod, la plus grande célébration virtuelle au pays pour mettre un point final au diabète de type 1. Ce nouvel événement familial virtuel réunira des Canadiennes et des Canadiens d’un bout à l’autre du pays, malgré les réalités de l’éloignement physique, pour attirer l’attention sur la cause et amasser des fonds essentiels pour FRDJ et son programme de recherches cruciales sur le DT1.

Le Party DT1 de FRDJ pour une guérison accueillera des célébrités qui vivent avec le DT1, dont Max Domi, joueur de la LNH, et George Canyon, grande vedette canadienne de musique country (Notre liste de célébrités est disponible sur frdjparty.ca ). Cette journée mémorable sera remplie de divertissements, de récits inspirants, de comptes rendus de recherches d’experts et bien plus encore. Les participants pourront également diffuser en direct leurs célébrations à la maison et montrer ce qu’ils font pour aider à accélérer le rythme des recherches sur le DT1.

« Les recherches doivent absolument se poursuivre, et durant cette période de grandes incertitudes, il est réconfortant de voir que nous pouvons compter sur le pouvoir de la communauté pour nous soutenir les uns les autres », dit Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Le Party DT1 de FRDJ pour une guérison témoigne de la passion et de la détermination de personnes qui même durant ces temps difficiles, demeurent inspirées par le but commun de créer un monde sans DT1. »

Le Party DT1 de FRDJ pour une guérison permettra de financer les recherches révolutionnaires qui amélioreront la vie de plus de 300 000 Canadiennes et Canadiens touchés par le DT1, et leurs familles. Il s’agit d’un mouvement qui donne des moyens d’agir aux personnes qui refusent d’être définies par leur maladie et à la communauté du DT1, une façon de se mobiliser pour dire qu’elle est #PlusqueleDT1.

Joignez-vous au Party DT1 de FRDJ pour une guérison le dimanche 14 juin de 12 h à 16 h HNE sur frdjparty.ca .

Au sujet de FRDJ Canada

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est d’accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Pour ce faire, FRDJ a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans la recherche depuis sa création. Notre organisation a vu le jour grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des industries partenaires afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes qui vivent avec le DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et nos six sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d’un monde sans DT1. Pour plus d’informations, visitez frdj.ca .

