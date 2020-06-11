新加坡, June 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 零信任安全访问解决方案的领先提供商 Pulse Secure 今天宣布，公司将扩展其服务范围，帮助客户继续实施居家办公（WFH）举措并支持新的在线业务服务。 Pulse Cares计划 将持续至2020年9月30日。在全球新冠疫情健康危机爆发之后，随着各组织扩展其数字化办公容量，该计划可提供灵活的许可，加快部署并增加容量，以帮助企业保持业务的连续性。



Pulse Cares计划旨在加快销售和服务响应速度，确保客户的业务弹性。自今年年初推出以来，Pulse Secure已向1500多个企业帐户提供临时许可证，这些帐户需要即时支持，以消除在采购永久许可证期间的部署延迟。

各公司正在加速推出数字产品和服务，以抵消疫情对其业务的经济影响。根据企业管理协会即将发布的《转向云技术型企业的应用交付基础设施》（Application Delivery Infrastructure for Cloud-Forward Enterprises）报告，40%的组织需要增加其应用基础设施来支持增加的居家办公工作负载。此外，35％的组织已经为提高自动化程度加大投资，并增加了更多的公共云服务来支持新冠疫情居家办公转型。

“在这场全球健康危机爆发期间，企业的工作负载流量大幅增加，这要求IT组织提高应用性能以支持这种需求，并审视交付基础设施的可扩展性和弹性，”企业管理协会研究主任Shamus McGillicuddy表示。“提供虚拟和云管理灵活性的高级应用交付控制器解决方案——例如Pulse Secure的解决方案，可以帮助组织快速扩展，同时取得更高的成本效益。”

因此，Pulse Cares计划现在将为组织提供最长期限为90天的Pulse vADC临时许可证，以使企业能够提高应用性能以提高居家办公的工作效率，并推出新的在线应用和在线服务。

“我们公司和合作伙伴能够在客户需要的时候为他们提供及时支持，帮助他们实现业务连续性并满足其生产率需求，我为此深感自豪。我们将继续致力于服务我们的社区、员工和客户，帮助他们度过这段艰难的时期，”Pulse Secure首席执行官Sudhakar Ramakrishna表示。“我们的安全访问解决方案与客户的关系越来越密切，因为他们需要适应新的工作模式并推进其数字化和混合IT转型。”

截至目前，2020年的销量大幅增长，支持全球向远程办公模式转变

Pulse Secure的销量实现了巨大增长，帮助数千家客户保持了业务连续性，并使数百万受新冠疫情影响的员工成功实现居家办公，从而确保了更高的生产率和安全性。2020年1月至4月，Pulse Secure：

销售数百万热门安全远程访问解决方案 Pulse Connect Secure 的最终用户许可证。比2019年的年度用户许可证销量增长近250%。

的最终用户许可证。比2019年的年度用户许可证销量增长近250%。 为超过24000家企业和服务商、2000万用户组成的庞大安装群增加了超过350个新客户。

在所有地区都扩大业务的同时，Pulse Secure在亚太地区的许可量比去年增加了300%。

他们的订阅业务比2019年增加了10倍以上。

“Pulse Connect Secure提供了一种技术手段，我们的员工可以随时随地通过计算机或手机安全地从任何位置访问公司资源，而不必离开家门，”Dentsu Aegis Network亚太区首席技术官Leo Liu表示。“在这个关键节点，能够给予员工这样一个工作模式选项至关重要，因为这不仅是防止感染的预防措施，而且能够确保我们的业务正常运作，不会对客户造成任何干扰。”

灵活的居家远程办公成为长期趋势

研究表明，转向更灵活、更永久的远程办公模式是一个长期趋势，将改变我们未来的生活和工作方式。据网络安全业内人士发布的 《2020远程居家办公网络安全报告》 （2020 Remote WFH Cybersecurity Report）显示，84%的组织可能会继续增加居家办公容量，54%的组织计划加快将用户工作流程和应用迁移到基于云的应用。

“与其他面临危机的公司一样，我们采取了移动办公措施来确保业务的连续性；由于使用了Pulse Secure，我们迅速建立起可让员工远程安全访问公司资源的能力和容量，” Flipkart Private Limited副主席Bharath Reddy Guddeti表示。

Pulse Secure还实现了虚拟和云设备销量的增长，为远程和居家办公的访问量扩展提供快速灵活的部署选项。从2020年1月到4月，Pulse Secure新设备销量超过3100台，其中40%以上为虚拟或基于云的设备。

Pulse应用交付控制器 (vADC) 为企业提供了可扩展的虚拟和云 应用流量管理 功能和可用性，以确保应用的响应能力和弹性；包括关联多个Pulse Connect Secure地理群集的 最佳网关选择 。

“新冠疫情迫使我们的业务部门重新思考如何让员工能够继续开展业务，同时采取必要的安全预防措施。Pulse Secure给出了答案，他们为我们提供了从“办公室”无缝过渡到“居家办公”所需的灵活性，”Essilor Group基础设施共享服务高级总监Scott Kollar表示。

客户可以登录 https://www.pulsesecure.net/trynow/ogs/ 并点击“立即试用”，深入了解采用最佳网关选择技术的vADC。

要注册扩展的Pulse Cares计划，请访问： https://www.pulsesecure.net/pulse-cares/ 。

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关于Pulse Secure

Pulse Secure为人员、设备、事物和服务提供简单、全面的软件驱动安全访问解决方案，为客户提高可见性、保护性和生产率。我们的套件独特地集成了可在零信任环境中实现混合IT的云、移动、应用和网络访问。来自各个垂直领域的超过24000多家企业和服务提供商依靠Pulse Secure的服务为其移动员工提供权限，在确保业务合规性的同时安全访问数据中心和云中的应用和信息。若需了解更多信息，请访问 www.pulsesecure.net

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