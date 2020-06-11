新加坡, June 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pulse Secure 作為 Zero Trust Secure Access 解決方案的領先供應商，今天宣佈公司現正擴大服務範圍，以協助客戶支援持續在家工作 (WFH) 計劃，並促進全新的網上業務服務。 Pulse Cares 計劃 將在 2020 年 9 月 30 日前持續供應，以提供靈活的許可方案，協助企業加快部署和增強能力，以支持企業在 COVID-19 全球衛生危機後擴展數碼工作場所能力下的業務連續性。



Pulse Cares 計劃旨在加快銷售和服務的回應時間，以確保客戶業務韌力。自從今年年初推出以來，Pulse Secure 已為 1,500 多個需要即時支援的企業帳戶提供臨時許可證，以免除購買永久許可證期間出現的部署拖延。

市面上不少公司現正加速提供數碼產品，以抵消大流行對其業務造成的經濟影響。根據 Enterprise Management Associates 即將發佈的「面向雲端企業的應用程式交付架構」報告，有 40% 的組織需要加強其應用程式架構，以支援不斷增加的 WFH 工作量。此外，有 35% 的組織已投資於更多的自動化程序，並增加更多公共雲端服務以支援 COVID-19 WFH 過渡。

Enterprise Management Associates 研究總監 Shamus McGillicuddy 表示：「企業在這個全球衛生危機期間正在經歷明顯增加的工作量流量，要求 IT 組織提高應用程式性能以支持重大需求，同時審查交付架構以實現可擴展和韌力。可提供虛擬和雲端管理彈性的進階應用程式交付控制器解決方案，例如 Pulse Secure 提供的解決方案，將有助組織快速擴展，同時享受更高的成本效益。」

因此，Pulse Cares 計劃現在將為組織提供 Pulse vADC 臨時許可證，最長期限為 90 天，以便企業得以提高 WFH 生產力的應用程式表現，以及推出全新的網上應用程式和網上服務。

Pulse Secure 行政總裁 Sudhakar Ramakrishna 表示：「看到我們的公司和合作夥伴成功在緊急時刻鎖定工具以支援客戶並幫助他們滿足業務連續性和生產力需要，我感到非常自豪。我們一直致力於為我們的社群、員工和客戶提供服務，以助他們度過艱難的時刻。我們的安全存取解決方案對客戶越來越適切，因為他們已逐漸適應新的工作方式計劃，並增強其數碼和混合 IT 轉型工作。」

2020 年至今的銷售額大幅增長，以支援全球遠端工作輪班

Pulse Secure 經歷了巨大的銷售增長，配合協助成千上萬的客戶保持業務連續性，並幫助數百萬員工在 COVID-19 期間轉為在家工作，從而確保更高的生產力和安全性。從 2020 年 1 月至 2020 年 4 月，Pulse Secure：

銷售廣受歡迎的安全遠端存取解決方案 Pulse Connect Secure 數百萬個最終用戶許可證。這代表 2019 年購買年度用戶許可證接近 250% 的增長。

數百萬個最終用戶許可證。這代表 2019 年購買年度用戶許可證接近 250% 的增長。 在超過 24,000 個企業和服務供應商以及 2,000 萬用戶的安裝群組中增加了 350 多個新客戶。

雖然所有地區都在擴展業務，但 Pulse Secure 在亞太地區的許可證數量比去年增加了 300%。

訂購業務比 2019 年的購買量增加了 10 倍以上。

Dentsu Aegis Network 亞太區首席技術總監 Leo Liu 說：「Pulse Connect Secure 為我們提供了一種技術手段，讓我們的員工可以隨時隨地透過電腦或手機安全地從任何地方存取公司資源，而無需離開自己的家。在此時此刻，向員工給予這種工作模式的選擇能力實在非常重要，因為它不但是預防感染的措施，還可以確保我們的業務正常運作，而且不會為客戶帶來任何干擾。」

靈活的在家遠端辦公已成為長遠趨勢

研究表示，更靈活和永久的遠端工作場所將演變為長遠趨勢，並將改變我們未來的生活和工作方式。根據由 Cybersecurity Insiders 編制的 2020 遠端 WFH 網絡安全報告 ，有 84% 的組織可能會繼續增加 WFH 容量，而 54% 的組織計劃將用戶工作流程和應用程式加速採納基於雲端的應用程式。

Flipkart Private Limited 資訊科技副總裁 Bharath Reddy Guddeti 說：「與其他面臨危機的公司一樣，我們努力工作確保業務連續性，並且全賴 Pulse Secure，我們得以迅速向員工推出安全的遠端存取功能。

Pulse Secure 也觀察到與提供快速靈活的部署選項相關的虛擬和雲端設備銷售增長，以滿足遠端和在家工作的存取擴展需求。從 2020 年 1 月至 2020 年 4 月，市場已採購 3,100 多部新的 Pulse Secure 設備，其中 40% 以上屬虛擬或採用雲端技術。

Pulse 應用程式交付控制器 (vADC) 為企業提供可擴展的虛擬和雲端 應用流量管理 和供應，以確保應用程式的回應效能和韌力；包括 最佳網閘選擇 ，當中橫跨多個地理位置的 Pulse Connect Secure 群集。

Essilor 集團設施共享服務高級總監 Scott Kollar 表示：「COVID-19 迫使我們的企業重新考慮如何在保持必要安全預防措施的前提下讓員工團隊繼續進行業務。Pulse Secure 為我們提供了答案，協助我們實現從「辦公室」到「在家工作」的無縫過渡。

客戶如欲探索 vADC 的最佳網閘選擇技術，可瀏覽 https://www.pulsesecure.net/trynow/ogs/ 並選擇「立即試用」。

要登記延長 Pulse Cares 計劃，請瀏覽 https://www.pulsesecure.net/pulse-cares/ 。

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關於 Pulse Secure

Pulse Secure 對於人、裝置、物件及服務提供簡單全面並以軟件為本的 Secure Access 解決方案，為客戶提高可見度、保護及工作效率。我們獨特的套件整合雲端、流動、應用程式及網絡存取功能，在 Zero Trust 的世代支援混合 IT。我們擁有覆蓋各個範疇的超過 24,000 間企業及服務供應商，他們信賴 Pulse Secure 讓其僱員可以在不同地方安全存取位於數據中心及雲端的應用程式及資料，並同時確保遵從商業規定。若要了解更多詳情，請瀏覽 www.pulsesecure.net

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