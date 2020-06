REGINA, Saskatchewan, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé a annoncé aujourd’hui l’expansion de sa solution de télésoins à domicile pour surveiller à distance le rétablissement des patients qui ont subi une greffe du poumon en Saskatchewan par le biais de la technologie numérique. Lancé en partenariat avec la Saskatchewan Health Autority et eHealth Saskatchewan, ce tableau de bord numérique permet à une équipe de soins de santé de fournir un soutien médical, à distance en temps réel, aux patients qui se rétablissent depuis le confort de leur foyer.

Facilement accessible par appareil mobile, tablette ou ordinateur de bureau, la solution de télésoins à domicile de TELUS Santé rappelle quotidiennement aux patients de transmettre leurs données biométriques telles que les données de spirométrie (mesure de la fonction respiratoire), leur tension artérielle et leur état de santé global. Lorsqu’un patient ne dispose pas de ses propres outils numériques de santé, on lui fournit des dispositifs biométriques, tels qu’un pèse-personne et des brassards de tensiomètre, pour qu’il vérifie ses signes vitaux et les inscrive dans un rapport quotidien. Ces données sont ensuite envoyées par voie électronique à l’équipe de soins, qui peut les consulter sur le tableau de bord et ainsi vérifier à distance le bien-être du patient. La solution permet aux cliniciens d’examiner en temps réel les données cruciales afin de déterminer les besoins urgents en matière de soins et d’atténuer les risques tels qu’une infection, des problèmes liés à l’incision ou un trouble neurocognitif.

« Dans un contexte où les besoins en matière de soins de santé sont de plus en plus complexes et où la COVID-19 continue de compliquer divers aspects des soins aux patients, nous nous engageons à mettre notre technologie innovatrice au service des chefs de file en santé de la Saskatchewan afin qu’ils continuent d’offrir des soins de qualité aux habitants de la province qui en ont le plus besoin », explique Luc Vilandré, président de TELUS Santé. « Le suivi à distance des personnes qui viennent de subir une greffe et qui passent leur convalescence dans le confort de leur foyer permet un rétablissement optimal sans nuire aux efforts déployés pour assurer la sécurité des patients et des cliniciens pendant la pandémie. »

La greffe affaiblit le système immunitaire des patients, surtout durant le premier mois suivant l’intervention chirurgicale, en raison des médicaments immunosuppresseurs que le patient doit prendre pour prévenir le rejet. La surveillance des signes vitaux est essentielle au rétablissement, et dans le contexte actuel de la pandémie, permettre aux patients en convalescence de rester chez eux en sécurité réduit les risques d’exposition au virus. La solution de télésoins à domicile offre aux patients la tranquillité d’esprit de savoir qu’ils sont toujours connectés à leur équipe de santé sans avoir à séjourner physiquement à l’hôpital.

« Nous sommes heureux d’élaborer une stratégie de soins virtuels qui permet aux résidents de la Saskatchewan de recevoir des soins de qualité à domicile en temps opportun », déclare le Dr Vern Behl, directeur principal de l’information médicale, Saskatchewan Health Authority. « Grâce aux télésoins à domicile, les patients participent activement à leurs soins, ce qui contribue à l’obtention de meilleurs résultats. Cela contribue également à renforcer les capacités de notre système de santé en prévenant l’engorgement de nos établissements de soins de courte durée, ce qui est particulièrement nécessaire dans le contexte actuel. Cette stratégie de soins virtuels profitera à la province et à la population de la Saskatchewan pendant la pandémie et pour les années à venir. »

On estime que la solution de télésoins à domicile de TELUS Santé et le programme de surveillance des greffes pulmonaires aideront de 60 à 70 Saskatchewanais pendant toute la durée de vie des organes transplantés. Des discussions sont en cours afin d’utiliser également la solution de télésoins à domicile pour suivre à distance les personnes atteintes de troubles cardiaques et d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

« Ce genre de partenariat technologique profite à tout le monde », déclare Jim Hornell, président et chef de la direction, eHealth Saskatchewan. « Grâce à la solution de télésoins à domicile, les patients évitent des déplacements inutiles à la clinique, mais peuvent continuer à être suivis de près par les professionnels de la santé. Cette solution permet donc aux travailleurs de première ligne d’utiliser leur temps efficacement pour surveiller de nombreux patients, tout en assurant l’accès à des soins de qualité. »

La mise en œuvre de la solution de télésoins à domicile pour les patients ayant subi une greffe est une autre collaboration entre TELUS Santé et le système de santé publique de la Saskatchewan. En octobre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a lancé le site web MySaskHealthRecord , qui permet aux résidents de la province d’accéder facilement à leurs renseignements personnels sur la santé, y compris les résultats d’examens d’imagerie médicale, les analyses de laboratoire et l’historique des visites en clinique.

Depuis 2013, la solution de télésoins à domicile de TELUS Santé est utilisée en Colombie-Britannique pour le suivi à distance de milliers de patients atteints de maladies chroniques comme le diabète, l’insuffisance cardiaque et les maladies respiratoires. Parmi les personnes ayant des problèmes cardiaques ou respiratoires, 81 % ont signalé moins de visites aux urgences et 92 % ont signalé moins d’hospitalisations. La solution est utilisée en Colombie-Britannique et dans d’autres provinces pour aider ceux qui ont contracté ou qui risquent fort de contracter la COVID-19. Plus de 1 400 citoyens de la Colombie-Britannique ont fait l’objet d’un suivi jusqu’à maintenant en lien avec la COVID-19.

Tablant sur ces réussites en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, des discussions sont en cours avec d’autres autorités sanitaires provinciales afin qu’un plus grand nombre de Canadiens dans divers secteurs de soins puisse bénéficier de la technologie des télésoins à domicile.

