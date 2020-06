MONTRÉAL, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que trois navires transportant du propane canadien destiné aux marchés internationaux ont quitté le terminal d’exportation de propane de l’île Ridley d’AltaGas, situé en Colombie-Britannique, soit 50 % de plus que le record précédent.



Le terminal d’exportation de propane de l’île Ridley utilise exclusivement le réseau ferroviaire transcontinental du CN pour acheminer de façon sécuritaire le propane de l’Alberta et de la Colombie-Britannique afin qu’il soit exporté vers les marchés mondiaux. Depuis sa mise en service en mai 2019, le terminal a acheminé plus d’un million de tonnes de propane.

« Grâce à ses investissements dans son corridor Edmonton-Prince Rupert, le CN continue de contribuer à des chaînes d’approvisionnement solides et fiables, a déclaré Robert Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du CN. En investissant dans la capacité, nous soutenons la croissance de nos clients et leur permettons de se développer dans de nouveaux marchés. Le propane est un produit essentiel utilisé à des fins commerciales, résidentielles et industrielles, et nous sommes fiers d’offrir à nos clients un produit vital, sécuritaire et fiable. Félicitations à tous les travailleurs du secteur de l’énergie et les cheminots qui ont contribué à l’atteinte de ce nouveau record. »

« Avec la relance de l’économie mondiale, nous sommes résolus à soutenir la croissance et le succès, a affirmé James Cairns, premier vice-président Chaîne d’approvisionnement, Transport par rail du CN. À l’avant-garde de l’innovation, le CN a su créer de nouvelles chaînes d’approvisionnement et favoriser les échanges commerciaux du pays avec les marchés internationaux. Le terminal d’exportation de propane de l’île Ridley est un excellent exemple de la façon dont nous collaborons avec nos clients pour les aider à réussir dans leurs marchés tout en profitant des possibilités offertes par de nouveaux. Nous sommes fiers de nous surpasser pour nos clients, ainsi que des résultats de notre collaboration. »

« Les marchés internationaux sont constamment à la recherche de nouvelles sources d’énergie fiables, a expliqué Buck Rogers, vice-président Produits pétroliers et chimiques du CN. La capacité du Canada à fournir cette énergie de manière sécuritaire et efficace est essentielle à la reprise économique et à notre rôle de partenaire commercial mondial. Bien que l’industrie de l’énergie ait été particulièrement touchée par le récent ralentissement économique, le CN est plus que jamais déterminé à offrir une solution sûre et fiable pour accéder aux marchés internationaux. »

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .