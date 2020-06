NORDIC ID OYJ

SISÄPIIRITIETO, YHTIÖTIEDOTE 11.06.2020 KELLO 19:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nordic ID Oyj (”Nordic ID”, ”yhtiö”) ilmoittaa aikomuksestaan laskea liikkeeseen uusia osakkeita (”Antiosakkeet”) suunnatussa osakeannissa valikoiduille joukolle sijoittajia (”Osakeanti”) ja yhtiön johtohenkilöille kerätäkseen noin 600 tuhannen euron bruttovarat. Osakeanti toteutetaan yhtiökokouksen antamaa 27.05.2020 valtuutusta käyttäen. Osakeanti järjestetään yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi ja johtohenkilöiden sitouttamiseksi.

Merkintähinta on 2,05 euroa osakkeelta. Merkintähinta muodostetaan päätöksentekopäivän päätöskurssin (2,28 euroa osakkeelta) perusteella alennettuna 10 %:lla. Yhtiön mukaan suunnatulle osakeannille on painava taloudellinen syy, koska aikaisempien rahoitusneuvottelujen kariuduttua on tarve vahvistaa käyttöpääomaansa nopealla aikataululla jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiö tiedotti rahoitusneuvotteluiden kariutumisesta 8.4.2020.

Osakeannin tulos julkistetaan yhtiötiedotteella merkintäajan päättymisen jälkeen. Osakemerkintä käynnistetään mahdollisimman pian tämän yhtiötiedotteen julkistamisen jälkeen ja sen odotetaan päättyvän viimeistään kello 23.00, 11.06.2020.

Nordic ID on vastaanottanut merkintäsitoumukset yhteensä 587 500 euron edestä. Yhtiön johdosta Markus Anttila, Freja Harkke, Mika Karttunen, Juuso Lehmuskoski, Juha Reima, Jorma Lalla ja Anna Toppari Mevita Oy:n kautta ovat antaneet sitoumukset osakkeiden merkitsemiseksi, yhteensä 137 500 euroa.

Edellyttäen, että Osakeanti toteutuu, Antiosakkeet (ISIN-tunnus FI4000327812) merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 18.06.2020, minkä jälkeen ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä.

Kaupankäynnin Antiosakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finlandissa arviolta 22.06.2020 edellyttäen, että listalleottohakemukset hyväksytään.

Osakeannilla kerättävät nettovarat käytettäisiin muun muassa:

varmistamaan yhtiön strategian toimeenpanoa kuluvalla strategiakaudella,

tukemaan liiketoiminnan kasvua ja transformaatiota PaaS-toimittajaksi, sekä

vahvistamaan yhtiön rahoitusasemaa.

Nordic ID:n toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski kommentoi:

”Nordic ID on viime tilikaudella investoinut etupainotteisesti ohjelmisto- ja laitekehitykseen, jotka ovat rasittaneet yhtiön kulurakennetta. Vuoden 2019 organisaatiouudistuksen ja yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena nähtiin jälkimmäisellä puoliskolla nousujohteinen liikevaihto ja kannattavuus. Koronaviruspandemia levisi alkuvuonna maailmanlaajuiseksi, joka heijastui yhtiön liiketoimintaan. Lisäksi laiteportfoliouudistuksen viivästyminen ja sen aiheuttama laitemyyntiin hidastuminen ovat heikentäneet kasvua. Osakeanti tukee liiketoiminnan kasvua ja rahoitusasemamme turvaamista.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö (NORDID) on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi