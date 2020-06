WINNIPEG, Manitoba, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : North West Company Inc. (la « société » ou « North West ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le premier trimestre clos le 30 avril 2020. Elle a également annoncé que le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,33 $ par action aux actionnaires inscrits au registre en date du 30 juin 2020, un dividende qui sera versé le 15 juillet 2020.

« Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, nos clients et nos communautés ont compté sur North West qui a joué un rôle de fournisseur de services essentiels et de confiance », a commenté le président et chef de la direction, Edward Kennedy. « Dans toute l'entreprise, nos collaborateurs ont apporté une réponse exceptionnelle à cet appel. Ils se sont adaptés à toute une série de nouvelles conditions de travail, en particulier dans les postes de première ligne, et ont cherché des solutions innovantes aux nombreux problèmes de sécurité et d'approvisionnement en produits qui étaient totalement inattendus il y a deux mois. Si les volumes d'affaires ont été généralement très importants, nous reconnaissons que la situation globale entourant la COVID-19 reste incertaine. Notre planification continue à couvrir une série de scénarios de niveau de gravité de la COVID-19 ainsi que des possibilités de croissance dans de nouveaux domaines pour le reste de l'année 2020 et la prochaine année ».

Faits saillants financiers

Les ventes consolidées du premier trimestre ont augmenté de 19,8 % pour atteindre 592,6 millions de dollars, grâce à la hausse des ventes à magasins comparables dans toutes les régions, l'impact des ventes des nouveaux magasins et l'incidence positive du taux de change sur la conversion des ventes des opérations internationales. Hors effet de change, les ventes consolidées ont augmenté de 17,6 % et ont progressé de 15,5 %1à magasins comparables. Les ventes ont été stimulées par des investissements dans des prix plus bas ainsi que par les changements de revenus et de dépenses des consommateurs liés à la COVID-19. La journée de vente supplémentaire du 29 février a également été un facteur.

La marge brute a grimpé de 17,9 % en raison de la hausse des ventes, le taux de marge brute ayant diminué de 52 points de base par rapport à l'année dernière. La baisse du taux de marge brute est principalement attribuable à la réduction du prix des denrées alimentaires dans le nord du Canada, une initiative qui vise à capter davantage de dépenses locales et à aider à atténuer l'effet de la COVID-19 sur la clientèle. Cette baisse s'explique également par une combinaison plus importante de ventes dans les Cost-U-Less, dont le taux de marge brute est peu élevé, un aspect normal pour ce type de magasin-entrepôt à escompte.

Les frais de vente, d'exploitation et d'administration (« dépenses ») ont augmenté de 38,1 % et ont gagné 368 points de base par rapport à l'année dernière en pourcentage des ventes, en raison de l'impact de la dépréciation des actifs du Tigre Géant et de la provision pour fermeture de magasin de 9,4 millions de dollars et 5 millions de dollars en indemnités de départ des employés des bureaux de soutien des opérations canadiennes, d'une augmentation de 4,6 millions de dollars des coûts de la rémunération en actions liée à l'évolution du cours de l'action de la société et d'un gain de 10,7 millions de dollars lié aux assurances dans les opérations internationales au cours du premier trimestre de l'année dernière (collectivement appelés « facteurs de dépenses non comparables »). En excluant l'impact des facteurs de dépenses non comparables, les dépenses ont augmenté de 15,9 millions de dollars, soit 12 %, mais ont diminué de 175 points de base en pourcentage des ventes. De cette augmentation des dépenses, 4,8 millions de dollars sont attribuables à l'impact des dépenses engendrées dans le cadre de la crise de la COVID-19, principalement des augmentations de salaire des associés de première ligne, l'achat d'équipement de protection et des procédures sanitaires améliorées.

Le bénéfice d'exploitation a baissé de 17,5 millions de dollars, soit 47,4 %, pour atteindre 19,5 millions de dollars, contre 37 millions de dollars l'année dernière. Le bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et amortissement (BAIIA2) affiche une baisse de 14,9 millions de dollars, soit 25,5 %, atteignant 43,4 millions de dollars, en raison des facteurs de dépenses non comparables mentionnés précédemment. Le BAIIA2ajusté, qui exclut les facteurs de dépenses non comparables, a augmenté de 14,7 millions de dollars ou 32,6 %, par rapport à l'année dernière et, en pourcentage des ventes, de 10,1 % contre 9,1 % l'année dernière, l'impact d'une augmentation de la marge brute due aux ventes ayant plus que compensé la hausse des dépenses.

Le bénéfice net a diminué de 14 millions de dollars, soit 53,3 %, pour atteindre 12,3 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 11,3 millions de dollars et le bénéfice dilué par action à 0,23 $ par action, comparativement à 0,51 $ par action l'année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le bénéfice net ajusté2, qui exclut l'impact des facteurs de dépenses non comparables après impôts mentionnés ci-dessus, a augmenté de 9,5 millions de dollars par rapport à l'année dernière en raison de la hausse des ventes, partiellement compensée par la baisse des taux de marge brute et d'autres facteurs de dépenses mentionnés précédemment.

De plus amples renseignements sur les résultats financiers sont disponibles dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre 2020 de la Société, dans le rapport de gestion et dans les états financiers consolidés condensés non vérifiés de la période intermédiaire, qui peuvent être consultés dans la section investisseurs du site Web de la Société à l'adresse suivante : www.northwest.ca.

Conférence téléphonique du premier trimestre

North West organisera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats le 10 juin 2020 à 13 h 30. (heure centrale). Pour accéder à l'appel, veuillez composer le 416-641-6104 ou le 1-800-898-3989 en utilisant le code d'accès 7550801. La conférence téléphonique sera archivée et accessible au plus tard le 10 juillet 2020 en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 avec le code d'accès 2600024.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois en vigueur en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Les expressions comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « continuer », ou le pendant négatif de ces expressions, sont des termes qui constituent des déclarations prospectives. Ces énoncés ne sont valables que pour la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations prospectives.

Il ne faut pas se fier aux déclarations prévisionnelles, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances, les dépenses d'investissement ou les réalisations réels de North West diffèrent sensiblement des résultats, performances, dépenses d'investissement ou réalisations futurs prévus, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles, y compris l'impact prévu de la pandémie de COVID-19 sur les opérations de la Société, sur les plans de continuité des activités connexes de la Société et sur la conclusion de la transaction avec les Magasins Tigre Géant limitée qui est soumise à des risques commerciaux et des conditions de clôture qui sont hors du contrôle de la société, notamment les divers consentements de tiers qui peuvent faire que la transaction avec les Magasins Tigre Géant limitée ne soit pas conclue selon les termes et conditions négociés ou pas du tout. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les résultats commerciaux, les fluctuations des taux d'intérêt et de la valeur des devises, l'évolution de la loi et de la réglementation, l'actualité juridique, la survenance de catastrophes climatiques et d'autres catastrophes naturelles, les modifications de la législation fiscale et les risques et incertitudes détaillés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de North West, pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2020. La liste qui précède ne comporte pas tous les facteurs possibles. Outre ces facteurs, d'autres facteurs doivent être examinés attentivement et on ne saurait se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. North West ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est expressément exigé par les lois en vigueur.

Profil de l'entreprise

North West Company Inc., à travers ses filiales, est le chef de file de la vente au détail de produits alimentaires et de produits et services de tous les jours dans les communautés rurales et les milieux urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et dans les Caraïbes. North West exploite 250 magasins sous les noms commerciaux suivants : Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets, et totalise des ventes annuelles d'environ 2 milliards $ CA.

Les actions ordinaires de North West se négocient sous le symbole « NWC » à la bourse de Toronto.

Pour de plus renseignements, s'adresser à :

Edward Kennedy, président et chef de la direction, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1482; télécopieur : 204-934-1317; adresse électronique : ekennedy@northwest.ca

John King, vice-président exécutif et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1397; télécopieur : 204-934-1317; adresse électronique : jking@northwest.ca