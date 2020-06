Le 15 juillet 2020, le Royalton Riviera Cancun Resort & Spa, le Hideaway at Royalton Riviera Cancun, le Royalton Negril Resort & Spa, le Hideaway at Royalton Negril et le Grand Lido Negril reprendront leurs activités

MONTRÉAL, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts annonce ses plans de réouverture pour cinq de ses hôtels de luxe après une fermeture temporaire de 3 mois. Le 15 juillet 2020, le Royalton Riviera Cancun Resort & Spa, le Hideaway at Royalton Riviera Cancun, le Royalton Negril Resort & Spa, le Hideaway at Royalton Negril et le Grand Lido Negril reprendront leurs activités en suivant les directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les ministères de la santé locaux.



En tant qu’entreprise de gestion hôtelière avec la plus grande croissance dans les Caraïbes, Blue Diamond Resorts est ravi de pouvoir accueillir à nouveau des vacanciers sophistiqués dans deux de ses destinations balnéaires prisées pour des vacances familiales ou des escapades entre adultes. Afin de protéger autant les vacanciers que les employés, Blue Diamond Resorts amis en place de nouveaux protocoles de Garantie de vacances sécuritaires , y compris des directives d’éloignement physique, une sécurité rehaussée lors des repas, une formation du personnel accrue, une utilisation d’équipement de protection individuelle (ÉPI) ainsi qu’une approche à 360° de nettoyage dans toutes les aires et chambres, où chaque surface à contact fréquent sera désinfectée soigneusement.

« Alors que nous commençons à rouvrir nos hôtels primés à Cancún et Negril, nous nous engageons à continuer àoffrir une expérience All-In Luxury™ bien appréciée par nos chers vacanciers tout en gardant leur sécurité en priorité », a dit Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing. « Grâce à nos protocoles de sécurité avancés et nos mesures de nettoyage supérieures, les clients pourront relaxer dans un paradis tropical et redécouvrir les merveilles de nos destinations. »

Réservez vos prochaines vacances All-In Luxury™ d’ici le 31 août pour profiter de notre offre Rebienvenue à partir de 2 058 $ par couple, d’aubaines permettant jusqu’à deux enfants de séjourner gratuitement dans nos hôtels familiaux, d’une politique flexible de réservation et plus encore*. Pour réserver des vacances de luxe au Royalton Riviera Cancun, au Royalton Negril, au Hideaway at Royalton Riviera Cancun ou au Hideaway at Royalton Negril, visitez notre site internet ou communiquez dès aujourd’hui avec votre agent de voyages ou voyagiste préféré.

* Pour tous les détails de l’offre, veuillez visiter https://www.royaltonresorts.com/fr/royalton/offers/welcome-back-offer

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lesquels comptent 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Blue Diamond Resorts est une entreprise de gestion hôtelière proposant des complexes hôteliers divers répondant aux exigences de chaque marché, incluant des propriétés destinées à une variété d’intérêts et de budgets, tant pour les escapades élégantes entre adultes que pour les vacances remplies de plaisir en famille. Le concept primé All-In Luxury™ des hôtels Royalton offre des services uniques comme la connectivité All-In Connectivity™, la diffusion garantie d’événements sportifs Sports Event Guarantee™. La marque Hideaway at Royalton ainsi que l’élégant hôtel All Exclusive™ CHIC by Royalton , lesquels sont réservés aux adultes, sont des propriétés pour adultes offrant des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l’intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses aires de jeux d’eau et ses parcs aquatiques ainsi que ses fabuleux miniclubs proposant des rencontres avec Toupie et Binou™. Par ailleurs, les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts , quant à elle, permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Star™ avec ses expériences interactives et ses articles commémoratifs du cinéma populaire, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts , une gamme d’hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter http://www.bluediamondresorts.com/fr/ .

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias

media@bluediamondresorts.com

