MONTRÉAL, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne du vapotage (ACV) s’inquiète du fait que de nombreux organismes de santé réclament des règlements sur le vapotage qui seraient bénéfiques aux produits de vapotage appartenant à Big Tobacco.



« Action on Health and Tobacco » fait partie des organisations qui demandent que les saveurs soient interdites dans les produits de vapotage. Les produits de vapotage aromatisés ont longtemps été le bouc émissaire de l’augmentation du taux de vapotage chez les jeunes. Cependant, les preuves ont montré à plusieurs reprises que les saveurs ont un impact nominal sur la consommation des jeunes.

Après le retrait volontaire des arômes par Juul aux États-Unis, l’American Cancer Society a mené une étude qui a conclu que sans arômes disponibles, le taux de vapotage chez les jeunes ne changeait pas. Au lieu de cesser de vapoter, les jeunes se sont simplement tournés vers les produits de vapotage au tabac et à la menthe.

Une autre étude publiée par le Center for Disease Control and Prevention (CDC), « Tobacco Product Use and Associated Factors Among Middle and Highschool Students », a également discrédité les saveurs en tant que facteurs importants pour les jeunes. Cette étude a conclu que seul un petit pourcentage de jeunes vapotait régulièrement, et que 56,1 % des adolescents interrogés qui avaient essayé le vapotage l’avaient fait par curiosité. La deuxième raison la plus populaire pour essayer les cigarettes électroniques, à 23,9 %, était qu’un « ami ou membre de la famille les a utilisés », tandis que les saveurs ne sont arrivées qu’en troisième position.

La hausse du taux de vapotage chez les jeunes ici au Canada est directement liée à l’entrée sur le marché des produits de vapotage appartenant à Big Tobacco. Avec l’arrivée des produits de vape appartenant à l’industrie du tabac, des campagnes publicitaires agressives ne se sont pas limitées aux environnements pour adultes. De plus, les produits distribués par ces compagnies possèdent des concentrations de nicotine de 57 à 59 milligrammes par millilitre, ce qui les rend très addictifs. De plus, les appareils sont très facilement dissimulés. Ces produits de vapotage appartenant à Big Tobacco, comme Juul et Vype, ont normalisé le vapotage « furtif » à haute teneur en nicotine. Leurs produits ne dépendent pas des saveurs, mais bien des fortes concentrations en nicotine. De plus, ces produits de vapotage sont principalement vendus dans les stations-service et les dépanneurs, des endroits qui accueillent les clients de tous âges et qui vendent presque exclusivement des produits de vapotage à haute teneur en nicotine. D’un autre côté, les boutiques de vape spécialisées qui appliquent correctement la restriction d’âge tirent environ 90 % de leurs revenus des e-liquides à faible teneur en nicotine.

Des études sur la gomme nicotinique ont prouvé que les produits de sevrage aromatisés réduisent mieux les envies des fumeurs adultes que les produits équivalents non aromatisés. Donc, en interdisant les saveurs, les fumeurs adultes ont moins de chances de réussir dans leurs efforts pour arrêter de consommer du tabac. De plus, les magasins de vape qui respectent la restriction d’âge et qui concentrent leurs efforts sur la vente de produits à faible teneur en nicotine aux fumeurs adultes réformés seront poussés à fermer, tandis que les dépanneurs continuent de vendre uniquement les produits à haute teneur en nicotine qui ont attiré les jeunes en premier lieu.

Alors que de nombreux organismes de santé ont suggéré que la récente interdiction des arômes en Nouvelle-Écosse est un exemple de législation stricte, l’interdiction n’a servi qu’à favoriser les produits à forte teneur en nicotine préférés des jeunes, et à créer un marché noir pour les produits de vape aromatisés, augmentant ainsi les risques pour la santé publique. L’interdiction a également entraîné la fermeture prévue de presque tous les magasins de vape spécialisés dans la province, éliminant le seul point d’accès au détail réglementé se soumettant à une limite d’âge. Cela ne fait que nuire aux fumeurs adultes réformés qui fréquentaient ces établissements pour obtenir des produits à faible teneur en nicotine, et ne résout certainement pas le problème de la vente « sociale », qui a toujours été le point d’accès le plus courant pour les jeunes obtenant des produits de vapotage.

« Si Big Tobacco avait développé un cadre de lutte contre le tabagisme pour se mettre en valeur, ils n’auraient pas pu faire mieux que ce que la Nouvelle-Écosse a fait », a commenté Jody Allen, représentante régionale de l’ACV et défenseur de la vape.

L’ACV félicite les organismes de santé pour leurs efforts continus visant à protéger les jeunes contre la dépendance à la nicotine. Nous demandons simplement que ceux de l’industrie du vapotage soient inclus dans les discussions, car leurs connaissances approfondies leur permettront de suggérer des solutions fondées sur des preuves raisonnables et efficaces. Les interdictions de saveur n’ont aucun impact sur le taux de vapotage des jeunes, et permettent la prolifération d’un marché illicite potentiellement dangereux et non réglementé. Nous encourageons vivement les organisations de santé à examiner les preuves qui montrent que le retrait des arômes n’avantagera que les produits appartenant à Big Tobacco et ne fera que nuire aux fumeurs adultes souhaitant utiliser des produits aromatisés pour réussir la transition du tabac combustible, le plus grand tueur au monde, vers le vapotage.

John Xydous

Directeur régional de l’Association canadienne du vapotage

Propriétaire de la Vapote inc.

