Nordic ID Oyj:n (”Nordic ID”, ”yhtiö”) suunnattu osakeanti valikoiduille merkitsijöille (”Osakeanti”) on päättynyt. Osakeannissa yhtiö keräsi 587 500 euron bruttovarat. Yhtiö tiedotti 11.6.2020 käynnistävänsä suunnatun osakeannin.

Osakeannissa Yhtiö laskee liikkeeseen yhteensä 286.297 uusia osakkeita (“Antiosakkeita”) suunnatulla osakeannilla edellyttäen, että kaikki merkityt Antiosakkeet maksetaan Osakeannin ehtojen mukaisesti. Antiosakkeiden määrä vastaa noin 12,8 prosenttia kaikista osakkeista ennen Osakeantia ja noin 11,4 prosenttia kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä Osakeannin jälkeen tulee olemaan 2.521.556.

Antiosakkeiden osakekohtainen merkintähinta on EUR 2,05. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Antiosakkeet (ISIN-tunnus FI4000327812) merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 18.6.2020, minkä jälkeen ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä.

Kaupankäynnin Antiosakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finlandissa arviolta 22.6.2020 edellyttäen, että listalleottohakemukset hyväksytään.

Nordic ID:n toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski kommentoi:

”Olen tyytyväinen osakeannin tulokseen ja merkitsijöiden yhtiötä kohtaan osoittamaan luottamukseen. Kerätyillä varoilla yhtiö pystyy vakauttamaan rahoitustilannettaan ja toteuttamaan kasvustrategiaansa suunnitellusti.”





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö (NORDID) on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi