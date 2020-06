CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 12. KESÄKUUTA 2020 KLO 9.30



Cargoteciin kuuluva Kalmar edistää suunnitelmia, joilla pyritään optimoimaan tuotantoa ja kehittämään liiketoimintaa jatkuvasti ja tuloksellisesti. Kalmar on allekirjoittanut aiesopimuksen ARX Mining and Construction Equipment Private Limitedin (ARX) kanssa, jonka mukaan ARX toimisi jatkossa Kalmarin sopimusvalmistajana Intiassa vastaten Indital-tuotteiden valmistuksesta ja kehityksestä. Tämän seurauksena toiminta Kalmarin kokoonpanoyksikössä Bangaloressa, Intiassa, loppuisi 12. kesäkuuta 2020 alkaen. Bangaloren kokoonpanoyksikkö on keskittynyt Indital-tuotteiden valmistukseen paikallisille markkinoille.



Kalmar säilyttää vahvan asemansa Intiassa paikallisen myynti-ja huoltoverkoston kautta, joka keskittyy jatkossa sekä Kalmar- että Indital-tuotteiden myyntiiin ja huoltoon.



“Kilpailutilanne Intiassa on haastava ja se on vaikuttanut Indital-tuotteiden tuotantomääriin ja -kustannuksiin viime vuosien aikana. Suunnitellut muutokset parantaisivat Kalmarin tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta globaalisti optimoidun valmistustoiminnan ja tuotevalikoiman myötä. Tavoitteenamme on saavuttaa pitkäaikaisia ja kestäviä liiketoiminnan tuloksia Intiassa tämän uuden sopimusvalmistuskumppanuuden kautta. Samalla on erittäin tärkeää, että meillä säilyy Intiassa vahva ja sitoutunut paikallinen myynti- ja huoltoverkosto, joka hyötyy jatkossa entistä tehokkaammasta tuotantomallista”, sanoo Claudio Strobl, tuotantojohtaja, Kalmar Mobile Solutions.



Suunniteltujen toimenpiteiden odotetaan johtavan yhteensä noin 55 henkilön vähennykseen Intiassa. Lopullinen henkilömäärä tarkentuu prosessin aikana.



Tällä hetkellä Kalmar työllistää noin 150 henkeä Bangaloressa, Mumbaissa, Chennaissa ja Kalkutassa Intiassa. Myös Cargotecin Navis-, Hiab- ja MacGregor-liiketoiminnoilla on vahva paikallinen läsnäolo Intiassa.







