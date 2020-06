June 12, 2020 02:30 ET

Som framgick av gårdagens pressmeddelande blev Hoylu AB:s företrädesemission övertecknad. Styrelsen har nu beslutat om tilldelning av aktierna i enlighet med villkoren för företrädesemissionen. Totalt 7 319 398 aktier har tilldelats av vilka 1 845 076 aktier hade tecknats med stöd av teckningsrätter och 5 474 322 aktier hade tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Antal aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen ökar Hoylus aktiekapital med 603 404 kronor genom utgivande av 7 319 398 nya aktier. Givet nuvarande aktiekapital om 5 868 484,85 kronor kommer Hoylus aktiekapital därmed att uppgå till 6 471 888,85 kronor och totalt antal aktier att öka från 71 185 767 aktier till 78 505 165 aktier efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till ordinarie aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market under vecka 27 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Bolaget har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.