June 12, 2020 02:58 ET

Nordic Fibreboard AS 2019. aasta finantsaruanne on valminud, kuid ettevõtte audiitorid ei ole veel saanud kõiki audiitori arvamuse vormistamiseks vajalikke tõendeid ja on taotlenud oma töö lõpetamiseks lisaaega. Sellest tulenevalt lükati auditeeritud raamatupidamise aastaaruande avaldamise tähtaeg edasi hiljemalt 30. juunini 2020.





Torfinn Losvik

Nordic Fibreboard AS juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com