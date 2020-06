København Ø, June 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



I forlængelse af børsmeddelelse af 9. juni 2020 med indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest den 24. juni 2020, orienteres hermed om, at generalforsamlingen afholdes på Adina Apartment Hotel Copenhagen, Amerika Pl. 7, 2100 København Ø (og ikke hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø).



Indkaldelse med dagsorden - hvor sted for generalforsamlingens afholdelse er opdateret - kan ses af det vedhæftede dokument, som også kan downloades fra foreningens hjemmeside www.invest.almbrand.dk .





Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Indkaldelse er vedhæftet

Vedhæftet fil