Brussel, 12 juni 2020

Michaël Trabbia, momenteel CEO van Orange Belgium, is gepromoveerd tot Chief Technology and Innovation Officer bij de Orange-groep op 1 september 2020

Stéphane Richard, Voorzitter en Algemeen Directeur van de Orange Groep, heeft besloten om Michaël Trabbia, de huidige CEO van Orange Belgium, te benoemen tot Chief Technology and Innovation Officer van de Orange Groep met ingang van 1 september 2020.

Met zijn ingenieursopleiding en een rijke carrière van 20 jaar in de publieke en private telecomomgeving toonde Michaël Trabbia een uitstekend inzicht in de Belgische telecomsector, zijn reglementaire en technologische omgeving. Bij Orange Belgium werd hij vooral erkend voor zijn leiderschapskwaliteiten, zijn sterke strategische expertise en zijn relaties met de stakeholders.

In deze context besloot Stéphane Richard, Voorzitter en Algemeen Directeur van de Orange Groep, Michaël Trabbia te benoemen tot Chief Technology and Innovation Officer, binnen het Uitvoerend Comité van de Orange Groep.

De Raad van Bestuur van Orange Belgium zal tegen eind juni zijn opvolger selecteren als nieuwe CEO van Orange Belgium.

Ramon Fernandez, Delegate Chief Executive Officer van de Orange Group: “Namens de Orange Groep wil ik Michaël hartelijk danken voor zijn vastberaden optreden aan het hoofd van Orange Belgium. Onder zijn leiding heeft Orange Belgium een nieuwe beslissende stap gezet, met name dankzij zijn "Bold challenger"-strategie. Ik feliciteer Michaël met zijn promotie en ik ben blij hem terug te zien in het Uitvoerend Comité van de Groep.”

Johan Deschuyffeleer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Orange Belgium, reageert: "De Raad van Bestuur en ik willen Michaël feliciteren met deze nieuwe rol in het Uitvoerend Comité van de Orange Groep. We willen Michaël van harte bedanken voor zijn vele bijdragen, inspanningen en engagement in de afgelopen 4 jaar.

Als sterke leider creëerde hij waarde voor elke stakeholder binnen en buiten het bedrijf: van de 1.500 medewerkers tot de miljoenen Orange-klanten en de verschillende aandeelhouders wereldwijd. Michaël streefde naar groei op alle niveaus: operationeel, financieel en commercieel. Hij creëerde de fundamenten voor een toekomstbestendig bedrijf, op een evenwichtige en duurzame manier, dankzij de uitrol van een ambitieus en gedurfd transformatieplan dat Orange Belgium digitaler, zorgender en efficiënter maakte.

Onder zijn leiding is Orange Belgium meer dan ooit klaar voor de toekomst. Wij wensen Michaël het beste in zijn nieuwe avontuur.”

Na de aankondiging van zijn nominatie verklaarde Michaël Trabbia: "Ik ben bijzonder trots op het werk dat onze teams in België hebben gedaan en op wat we de afgelopen 4 jaar samen hebben bereikt.

We zijn erin geslaagd om Orange Belgium op de Belgische markt te positioneren als een klantgerichte "Bold challenger". Vertrekkend van een mobile-only positie zijn we erin geslaagd om een sterke positie en klantenbasis op te bouwen op basis van convergentie met onze Love-aanbiedingen. Op mobiel gebied waren we de eerste die in 2018 een onbeperkt mobiel internetaanbod in België lanceerden en meer recentelijk waren we ook de eerste die familievoordelen op mobiel lanceerden via onze GO-aanbiedingen.

We hebben ook belangrijke strategische prestaties geleverd, zoals de overeenkomst voor het delen van het mobiele toegangsnetwerk met Proximus, de MVNO-overeenkomst met De Persgroep, de overname van BKM, de verbetering van de kabelregulering, de voorbereiding van de netwerken van de toekomst en ons 'Bold Inside'-transformatieplan.

Ik wil de teams van Orange Belgium en het Directiecomité van harte bedanken voor hun niet aflatende inzet en de kwaliteit van hun werk, die doorslaggevend waren voor het behalen van deze resultaten. Ik wil ook de leden van de Raad van Bestuur van harte bedanken voor hun vertrouwen en steun. Voortbouwend op deze successen is Orange Belgium erin geslaagd zijn waardemarktaandeel voortdurend te vergroten en wordt het nu erkend als een solide groeier.

Vanaf september heb ik de eer om samen met Stéphane Richard, Voorzitter en Algemeen Directeur van Orange, de technologie- en innovatieteams van de Orange Groep te leiden. Ik ben enthousiast over wat we samen gaan bereiken".

Michaël Trabbia trad in januari 2011 in dienst bij Orange als Directeur Public Affairs. Vervolgens werd hij in juli 2014 benoemd tot Bestuurder die rapporteert aan de Voorzitter en Algemeen Directeur en de Secretaris van het Uitvoerend Comité van de Groep. Hij werd CEO van Orange Belgium in september 2016.

Michaël Trabbia, geboren in 1976, is afgestudeerd aan École polytechnique en Télécom ParisTech en heeft een postdoctorale graad in industriële economie. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

