RALEIGH, NC (USA), June 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) hat heute die Erweiterung seines kommerziellen COVID-19-Überwachungsprogramms „Health Harmony“ durch die Integration des Microsoft Healthcare Bot-Dienstes bekanntgegeben. Benutzer der digitalen Health Harmony-Plattform von PRA, die sich für das COVID-19-Überwachungsprogramm ihres Unternehmens anmelden, können den KI-basierten Chatbot verwenden, der COVID-19-bezogene Fragen erkennen und beantworten kann, um ihre eigene Versorgung in Bezug auf COVID-19 zu verbessern.



Durch eine Reihe von Konversationsfragen und Interaktionen auf der digitalen Health Harmony-Gesundheitsplattform von PRA vergleicht der COVID-19-Chatbot die Symptome der Benutzer mit den Anleitungen des US-amerikanischen Center for Disease Control und empfiehlt dann eines von drei verfügbaren COVID-19-Programmen, für die sie sich anmelden sollten. Für Benutzer der Health Harmony-App wird die Registrierungserfahrung personalisierter und die Bestimmung der erforderlichen COVID-19-Versorgung genauer. Für Organisationen, die das COVID-19-Überwachungsprogramm von PRA implementiert haben, ermöglicht die Integration, den Patientenfluss zu verstehen und die Versorgung agiler zu überwachen, weiterzuentwickeln und zu individualisieren.

„PRA arbeitet eng mit führenden Unternehmen wie Microsoft zusammen und ist somit in einer einzigartigen Position, um Patienten innovative neue Versorgungsmodelle anzubieten, wenn sich ihre Bedürfnisse ändern, insbesondere in Zeiten von Krisen und Unsicherheiten“, so Kent Thoelke, EVP und Chief Scientific Officer von PRA Health Sciences. „Mit der Health Harmony-App von PRA in der Hand können Patienten Anzeichen und Symptome verfolgen und ihre eigene COVID-19-bezogene Versorgung selbst verwalten. Wenn die Symptome jedoch eskalieren, können die Fernüberwachung und die Hilfe eines medizinischen Fachpersonals den entscheidenden Unterschied ausmachen. PRA bietet Patienten mehr Kontrolle und besseren Zugang zu personalisierter Gesundheitsversorgung, direkt von ihren eigenen Geräten und nach ihrem eigenen Zeitplan.“

Im vergangenen Monat hat PRA das Programm und die mobile Health Harmony-App mit der Integration des COVID-19 Healthcare Bot-Dienstes für mehr als 7.000 Mitarbeiter in den USA eingeführt. Seit März haben Tausende von Benutzern aus der ganzen Welt die Health Harmony-App von PRA heruntergeladen und sich für das COVID-19-Überwachungsprogramm angemeldet. Im Rahmen des Programms können Benutzer ihre eigenen COVID-19-Symptome verfolgen und sich über die Krankheit informieren. Das COVID-19-Überwachungsprogramm, das Arbeitgebern, Zahlern, Anbietern und Gesundheitssystemen kommerziell zur Verfügung steht, bietet drei Unterstützungsstufen:

Das Informationsprogramm bietet Vitalzeichenverfolgung, Präventionstechniken und Unterstützung für die psychische Gesundheit von Menschen, die keine Symptome aufweisen.

Das Quarantäneprogramm gibt Aufschluss darüber, worauf zu achten ist, befasst sich mit Angst- und Isolationsgefühlen und stellt für diejenigen, die COVID-19 ausgesetzt waren, eine Verbindung zu medizinischem Fachpersonal her.

Das eingehende Überwachungsprogramm bietet Symptommanagement, regelmäßige Überwachung durch medizinisches Fachpersonal und Pflegekoordination für diejenigen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde und die noch zu Hause sind.

„Das Gesundheitswesen und klinische Forschung sollten für alle Menschen leicht zugänglich und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sein“, so Jean Gabarra, General Manager Health AI bei Microsoft. „Wenn Technologien wie der COVID-19 Healthcare Bot von Microsoft und eine benutzerfreundliche Oberfläche wie die Health Harmony-App mit den Erkenntnissen und dem Fachwissen eines globalen Healthcare Intelligence-Partners wie PRA kombiniert werden können, profitieren die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten enorm.“

Um mehr darüber zu erfahren, wie PRA während COVID-19 Technologie- und F&E-Lösungen für Arbeitgeber, Zahler und Anbieter bereitstellt, besuchen Sie bitte www.prahs.com/covid-19 . Weitere Informationen zum COVID-19-Überwachungsprogramm und zur mobilen Plattform Health Harmony finden Sie unter https://www.careinnovations.com/ .

Über PRA Health Sciences

