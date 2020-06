RALEIGH, Caroline du Nord, 12 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd'hui l'amélioration de son programme commercial de suivi de la maladie COVID-19 Health Harmony avec l'intégration du service Microsoft Healthcare Bot. Les utilisateurs de la plateforme numérique Health Harmony de PRA qui s'inscrivent au programme de suivi de la maladie COVID-19 de leur entreprise peuvent utiliser le chatbot tirant parti de l'IA, qui est capable de reconnaître et de répondre aux questions liées à la maladie COVID-19, pour améliorer leurs propres soins de celle-ci.



Grâce à une série de questions et d'interactions conversationnelles au sein de la plateforme de santé numérique Health Harmony de PRA, le chatbot COVID-19 compare les symptômes des utilisateurs aux directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, puis leur recommande auquel des trois programmes COVID-19 disponibles ils devraient s'inscrire. Pour les utilisateurs de l'application Health Harmony, l'expérience d'inscription devient plus personnalisée et est plus précise pour déterminer le niveau nécessaire de soins de la maladie COVID-19. En ce qui concerne les entreprises qui ont mis en œuvre le programme de suivi de la maladie COVID-19 de PRA, l'intégration leur permet de comprendre le flux de patients et de surveiller, d'éduquer et d'individualiser les soins avec une plus grande agilité.

« Travaillant en étroite collaboration avec des sociétés de pointe telles que Microsoft, PRA bénéficie d'une position unique pour fournir de nouveaux modèles de soins innovants aux patients à mesure que leurs besoins évoluent, en particulier en période de crise et d'incertitude », a déclaré Kent Thoelke, VPE et directeur scientifique de PRA Health Sciences. « Avec l'application Health Harmony de PRA entre leurs mains, les patients peuvent suivre les signes, les symptômes et gérer eux-mêmes leurs propres soins en rapport avec la maladie COVID-19, mais si les symptômes s'intensifient, le suivi à distance et l'aide obtenue auprès d'un professionnel de santé peuvent faire toute la différence. PRA offre aux patients un contrôle accru et un meilleur accès à des soins de santé personnalisés, depuis leurs propres appareils et en fonction de leur propre emploi du temps. »

Le mois dernier, PRA a déployé le programme et l'application mobile Health Harmony, avec l'intégration du service COVID-19 Healthcare Bot, auprès de plus de 7 000 employés aux États-Unis. Depuis mars, des milliers d'utilisateurs du monde entier ont téléchargé l'application Health Harmony de PRA et se sont inscrits au programme de suivi de la maladie COVID-19. Dans le cadre du programme, les utilisateurs peuvent suivre leurs propres symptômes de la maladie COVID-19 et s'instruire sur celle-ci. Le programme de suivi de la maladie COVID-19, commercialement disponible pour les employeurs, les payeurs, les prestataires et les systèmes de santé, offre trois niveaux de soutien :

Le programme éducatif, qui fournit un suivi des signes vitaux, des techniques de prévention et une aide à la santé psychologique pour les individus asymptomatiques.

Le programme de quarantaine, qui fournit des informations sur ce à quoi il faut faire attention, s'adresse aux sentiments de peur et d'isolement, et permet de correspondre avec un professionnel de santé pour les individus qui ont été exposés à la maladie COVID-19.

Le programme de suivi approfondi, qui traite de la gestion des symptômes et consiste en un suivi fréquent par un professionnel de santé et en une coordination des soins pour les individus diagnostiqués comme atteints de la maladie COVID-19 et qui sont toujours chez eux.

« La recherche médicale et clinique devrait être facilement accessible à tous et adaptée à leurs besoins spécifiques », a déclaré Jean Gabarra, directeur général de l'IA en matière de santé chez Microsoft. « Lorsqu'une technologie comme le COVID-19 Healthcare Bot de Microsoft et une interface conviviale comme celle de l'application Health Harmony peuvent être combinées aux connaissances et à l'expertise d'un partenaire mondial en matière de renseignements sur la santé tel que PRA, la santé et le bien-être des patients en bénéficient prodigieusement. »

Pour en savoir plus sur la façon dont PRA fournit des solutions de R&D et de technologie aux employeurs, aux payeurs et aux fournisseurs pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page www.prahs.com/covid-19 . Pour tout complément d'information sur le programme de suivi de la maladie COVID-19 et la plateforme mobile Health Harmony, veuillez consulter le site https://www.careinnovations.com/ .

À propos de PRA Health Sciences

PRA Health Sciences est l'une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d'affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 17 500 employés dans le monde. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 95 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour en savoir plus sur PRA, veuillez consulter le site www.prahs.com .

