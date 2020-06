RALEIGH, N.C., June 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) anunciou hoje o aprimoramento do seu Programa de Monitoramento de COVID-19 comercial Health Harmony com a integração do serviço Microsoft Healthcare Bot. Os usuários da plataforma digital Health Harmony da PRA que se inscrevem no Programa de Monitoramento de COVID-19 da empresa podem usar o chatbot com base em IA, com capacidade de reconhecer e responder perguntas relacionadas ao COVID-19, para aprimorar seus próprios cuidados de COVID-19.



Através de uma série de perguntas e interações conversacionais na plataforma de saúde digital Health Harmony da PRA, o chatbot COVID-19 compara os sintomas dos usuários com a orientação do U.S. Centers for Disease Control e, em seguida, recomenda um dos três programas COVID-19 disponíveis nos quais eles devem se inscrever. Para os usuários do aplicativo Health Harmony, a experiência de inscrição torna-se mais personalizada e precisa na determinação do nível de cuidados de COVID-19 necessários. Para empresas que implementaram o Programa de Monitoramento de COVID-19 da PRA, a integração lhes permite compreender o fluxo de pacientes e monitorar, educar e individualizar o atendimento com maior agilidade.

“Com a colaboração estreita com empresas de ponta como a Microsoft, a PRA está excepcionalmente posicionada para fornecer novos modelos inovadores de cuidados aos pacientes à medida que suas necessidades evoluem, especialmente em tempos de crise e incerteza”, disse Kent Thoelke, EVP e Diretor Científico da PRA Health Sciences. “Com o aplicativo Health Harmony da PRA nas mãos, os pacientes podem rastrear sinais e sintomas, e monitorar seus próprios cuidados relacionados ao COVID-19. Mas quando os sintomas aumentam, o monitoramento remoto e a ajuda de um profissional de saúde podem fazer toda a diferença. A PRA está possibilitando que os pacientes tenham mais controle e melhor acesso aos cuidados de saúde personalizados, diretamente dos seus próprios dispositivos e na sua própria agenda.”

No mês passado, a PRA lançou o programa e o aplicativo móvel Health Harmony, com a integração do serviço COVID-19 Healthcare Bot, para mais de 7.000 funcionários nos Estados Unidos. Desde março, milhares de usuários de todo o mundo baixaram o aplicativo Health Harmony da PRA e se inscreveram no Programa de Monitoramento de COVID-19. Como parte do programa, os usuários podem rastrear seus próprios sintomas de COVID-19 e se informarem sobre a doença. O Programa de Monitoramento de COVID-19 – disponível comercialmente para empregadores, pagadores, provedores e sistemas de saúde - oferece três níveis de suporte:

O programa educacional, que fornece acompanhamento de sinais vitais, técnicas de prevenção e apoio à saúde mental para as pessoas assintomáticas.

O programa de quarentena, que fornece informações sobre o que observar, aborda o medo e o isolamento, e conecta quem foi exposto ao COVID-19 com um profissional de saúde.

O programa de monitoramento aprofundado, que aborda o gerenciamento de sintomas, monitoramento frequente por um profissional de saúde e coordenação de cuidados para quem foi diagnosticado com COVID-19 e ainda está em casa.

“Os cuidados de saúde e a pesquisa clínica devem ser facilmente acessíveis a todas as pessoas e adaptados para atender às suas necessidades únicas”, disse Jean Gabarra, Gerente Geral da Health AI da Microsoft. “Quando a tecnologia como o COVID-19 Healthcare Bot da Microsoft e uma interface amigável como o aplicativo Health Harmony podem ser unidos com as informações e a experiência de um parceiro global de inteligência em saúde como a PRA, a saúde e o bem-estar dos pacientes se beneficiam muito”.

Para saber mais sobre como a PRA fornece tecnologia e soluções de P&D para empregadores, pagadores e provedores durante o COVID-19, visite www.prahs.com/covid-19 . Para obter mais informações sobre o Programa de Monitoramento de COVID-19 e a plataforma móvel Health Harmony, visite https://www.careinnovations.com/ .

Sobre a PRA Health Sciences

A PRA Health Sciences é uma das principais empresas do mundo de pesquisa sob contrato por receita, que fornece serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e de soluções de dados para as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia. As operações globais da PRA abrangem 75 locais em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África do Sul, Austrália e Oriente Médio e mais de 17.500 funcionários no mundo todo. Desde 2000, a ARP já participou de aproximadamente 4.000 testes clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 95 medicamentos. Para mais informação sobre a PRA, visite www.prahs.com .

