北卡罗来纳州罗利市, June 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. （NASDAQ: PRAH ）今天宣布，将通过集成Microsoft Healthcare Bot服务提升其商业性Health Harmony新冠肺炎监控计划。PRA的Health Harmony数字平台用户如果参与了其所在组织的新冠肺炎监控计划，即可以使用基于人工智能技术并可识别和回复新冠肺炎相关问题的聊天机器人，从而提升自己的新冠肺炎相关医护水平。



通过PRA的Health Harmony数字健康平台中一系列会话式问题和互动，新冠肺炎聊天机器人将用户症状与美国疾病控制中心指南进行对比，然后从三项现有的新冠肺炎计划中推荐一项供用户加入。对于Health Harmony应用程序的用户，注册体验变得更加个性化，并且能更准确地确定用户所需的新冠肺炎医护等级。对于已实施PRA新冠肺炎监控计划的组织而言，这项集成使其能够了解患者流，并能够以更高的敏捷性进行监控、教育和实现医疗个性化。

“通过与Microsoft这样的前沿领先企业密切合作，PRA获得了独特的有利条件，能够随着患者需求的不断变化为其提供创新性的医疗新模式，在危机和不确定时期尤其如此”，PRA Health Sciences执行副总裁兼首席科学官Kent Thoelke表示。“通过PRA的Health Harmony应用，患者可以跟踪体征、症状，并对新冠肺炎相关护理进行自我管理，但如果症状升级，远程监护和医疗专业人员的帮助则至关重要。PRA为患者提供更多的控制和获取个性化医疗更佳渠道，患者通过自己的设备即可根据他们自己的日程安排获取服务。”

上个月，PRA面向美国7000多名雇员推出了集成新冠肺炎Healthcare Bot服务的这项计划，以及Health Harmony应用程序。自3月以来，世界各地已有数千名用户下载了PRA的Health Harmony应用程序，并加入了新冠肺炎监控计划。作为计划的一部分，用户可跟踪自己的新冠肺炎症状并获取有关这一疾病的相关知识。新冠肺炎监控计划（面向雇主、支付方、医疗服务提供方和医疗系统）提供三级支持：

教育计划，针对无症状者，提供生命体征跟踪、预防技术和心理健康支持。

隔离计划，针对新冠肺炎接触者，提供有关密切关注事项的见解，应对恐惧感和孤立感，并联系医护人员。

深度监控计划，针对仍然居家的新冠肺炎确诊者，涉及症状处置、由医护人员执行的经常性监测，以及医疗协调。

“医疗保健和临床研究应可供所有人便捷利用，并适合其各自的独特需求，” Microsoft医疗人工智能总经理Jean Gabarra表示。“诸如Microsoft新冠肺炎Healthcare Bot的技术和Health Harmony应用程序等用户友好型界面与PRA这样的全球性医疗智能合作伙伴的洞察和专业知识相结合，将大大惠益患者的健康福祉。”

要了解有关PRA在新冠疫情期间如何为雇主、支付方和供应商提供技术和研发解决方案的更多信息，请访问 www.prahs.com/covid-19 。有关新冠肺炎监控计划和Health Harmony移动平台的更多信息，请访问 https://www.careinnovations.com/ 。

关于PRA Health Sciences

按营业收入计，PRA Health Sciences是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、南非、澳大利亚和中东，办公机构达到75个以上，全球员工超过17500人。2000年以来，PRA已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。要了解有关PRA的更多信息，请访问 www.prahs.com 。

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