北卡羅萊納州拉里市, June 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈透過整合 Microsoft Healthcare Bot 服務來增強其商業 Health Harmony COVID-19 監測計劃。PRA Health Harmony 數碼平台用戶如登記所屬組織的 COVID-19 監測計劃，將可使用採用人工智能技術的對話機械人，該程式可識別並回答與 COVID-19 相關的問題，藉此改善 COVID-19 護理。



透過 PRA 的 Health Harmony 數碼健康平台的一系列對話問題和互動，COVID-19 對話機械人可將用戶的症狀與美國疾病控制中心的指引進行比較，然後建議用戶從三個可用的 COVID-19 計劃中選擇應參加哪一個。對於 Health Harmony 應用程式的用戶，登記體驗變得更加個人化，而且在斷定所需的 COVID-19 護理水平方面更為準確。對於已實施 PRA 的 COVID-19 監測計劃的組織，該整合計劃將讓他們得以了解患者的病情，並以更高的敏捷度來監察、教育和提供個人化護理。

PRA Health Sciences 執行副總裁兼首席科學總監 Kent Thoelke 表示：「PRA 透過與 Microsoft 等領先公司緊密合作，將可根據患者的需求作出變化，特別是在危機和不確定性時代中，為患者提供創新的新型護理模式。患者有了 PRA 的 Health Harmony 應用程式，即可追蹤生命體徵、症狀等數據，並自行管理與 COVID-19 相關的護理，即使症狀一旦惡化，遠端監察和醫療護理專業人士的幫助將發揮顯著成效。透過患者自己的裝置和時間表，PRA 可以直接讓患者掌握更大控制權並改善存取個人化的醫療服務。」

PRA 在上月向美國 7,000 多名員工推出了該項計劃以及 Health Harmony 流動應用程式，同時配合 COVID-19 Healthcare Bot 服務的整合。自 3 月以來，全球已有數千名用戶下載 PRA 的 Health Harmony 應用程式，並登記加入 COVID-19 監測計劃。作為該計劃的一部分，用戶可以追蹤自己的 COVID-19 症狀並進行自我教育。COVID-19 監測計劃可供僱主、付款人、服務供應商和衛生系統以商業形式採購，將提供三個等級的支援：

教育計劃為無症狀者提供重要症狀追蹤、預防技巧和心理健康支援。

隔離計劃為接觸過新冠肺炎的人士提供相關注意事項，為他們排解恐懼及被孤立的感覺，並幫助他們與醫護人員建立聯繫。

深入監測計劃是針對症狀的管理，由醫療保健專業人員對已確診新冠肺炎且仍在家中的人進行頻繁監察及提供護理協調。

Microsoft 衛生人工智能部總經理 Jean Gabarra 說：「醫療護理和臨床研究應該為所有人提供，並應針對個別人士的獨特需要度身定制。當像 Microsoft 的 COVID-19 Healthcare Bot 等技術和像 Health Harmony 應用程式等方便用戶使用的介面可互相配合，並與 PRA 等全球醫療護理智能合作夥伴的分析結果和專業知識結合，患者的健康將會大幅受益。」

要了解有關 PRA 在 COVID-19 期間如何向僱主、付款人和服務供應商提供技術和研發解決方案的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com/covid-19 。要了解有關 COVID-19 監測計劃和 Health Harmony 流動平台的更多資訊，請瀏覽 https://www.careinnovations.com/ 。

關於 PRA Health Sciences 公司

PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、南非、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外 PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促成美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。要了解有關 PRA 的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com 。

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