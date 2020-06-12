北卡羅萊納州拉里市, June 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈透過整合 Microsoft Healthcare Bot 服務來增強其商業 Health Harmony COVID-19 監測計劃。PRA Health Harmony 數碼平台用戶如登記所屬組織的 COVID-19 監測計劃，將可使用採用人工智能技術的對話機械人，該程式可識別並回答與 COVID-19 相關的問題，藉此改善 COVID-19 護理。
透過 PRA 的 Health Harmony 數碼健康平台的一系列對話問題和互動，COVID-19 對話機械人可將用戶的症狀與美國疾病控制中心的指引進行比較，然後建議用戶從三個可用的 COVID-19 計劃中選擇應參加哪一個。對於 Health Harmony 應用程式的用戶，登記體驗變得更加個人化，而且在斷定所需的 COVID-19 護理水平方面更為準確。對於已實施 PRA 的 COVID-19 監測計劃的組織，該整合計劃將讓他們得以了解患者的病情，並以更高的敏捷度來監察、教育和提供個人化護理。
PRA Health Sciences 執行副總裁兼首席科學總監 Kent Thoelke 表示：「PRA 透過與 Microsoft 等領先公司緊密合作，將可根據患者的需求作出變化，特別是在危機和不確定性時代中，為患者提供創新的新型護理模式。患者有了 PRA 的 Health Harmony 應用程式，即可追蹤生命體徵、症狀等數據，並自行管理與 COVID-19 相關的護理，即使症狀一旦惡化，遠端監察和醫療護理專業人士的幫助將發揮顯著成效。透過患者自己的裝置和時間表，PRA 可以直接讓患者掌握更大控制權並改善存取個人化的醫療服務。」
PRA 在上月向美國 7,000 多名員工推出了該項計劃以及 Health Harmony 流動應用程式，同時配合 COVID-19 Healthcare Bot 服務的整合。自 3 月以來，全球已有數千名用戶下載 PRA 的 Health Harmony 應用程式，並登記加入 COVID-19 監測計劃。作為該計劃的一部分，用戶可以追蹤自己的 COVID-19 症狀並進行自我教育。COVID-19 監測計劃可供僱主、付款人、服務供應商和衛生系統以商業形式採購，將提供三個等級的支援：
Microsoft 衛生人工智能部總經理 Jean Gabarra 說：「醫療護理和臨床研究應該為所有人提供，並應針對個別人士的獨特需要度身定制。當像 Microsoft 的 COVID-19 Healthcare Bot 等技術和像 Health Harmony 應用程式等方便用戶使用的介面可互相配合，並與 PRA 等全球醫療護理智能合作夥伴的分析結果和專業知識結合，患者的健康將會大幅受益。」
要了解有關 PRA 在 COVID-19 期間如何向僱主、付款人和服務供應商提供技術和研發解決方案的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com/covid-19。要了解有關 COVID-19 監測計劃和 Health Harmony 流動平台的更多資訊，請瀏覽 https://www.careinnovations.com/。
關於 PRA Health Sciences 公司
PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、南非、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外 PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促成美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。要了解有關 PRA 的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com。
投資者查詢：InvestorRelations@prahs.com
傳媒查詢：Laurie Hurst, Sr. 傳訊及公關總監
hurstlaurie@prahs.com | +1 (919) 786-8435
PRA Health Sciences, Inc.
Raleigh, North Carolina, UNITED STATES
PRA_StandardLogo_RGB_Pink.pngLOGO URL | Copy the link below
Formats available: