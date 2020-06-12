Portland, OR, June 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 据联合市场研究公司（Allied Market Research）的报告，全球 covid-19 诊 断市 场 在2020年第一季度获得了710万美元的收入，估计到2020年第四季度将产生4.454亿美元。该报告详细分析了不断变化的市场趋势， 主要的获胜策略，投资资源，关键细分市场和竞争格局。

全球范围内covid-19患者的数量上升，对快速诊断的需求激增以及特定药物或疫苗的不实用性推动了全球covid-19诊断市场的增长。 但是，发展中国家对必要的预防措施缺乏了解，诊断工具和医疗专业人员的匮乏也阻碍了市场的增长。 但是，领先制造商对开发高级诊断工具包的投资将在不久的将来提供多种机会。

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Covid-19影响：

全球研究人员已经进行了一些增强剂的试验和治疗，但尚未找到治愈的方法。 缺少特定药物或疫苗的情况概述了covid-19诊断工具的重要性。

研究人员打破了与测试和诊断检查相关的僵局。 结果强调了需要优先进行免疫的人群。

基于技术，该报告将全球covid-19诊断市场细分为分子和免疫测定。分子部分在2020年第一季度贡献了最高的收入，并将在2020年第四季度保持最高的贡献。这是由于分子分析被视为检测新病毒感染的黄金标准这一事实。

该报告基于最终用户，将全球covid-19诊断市场细分为医师办公室和急诊诊所，医院以及诊断实验室。在2020年第一季度，诊断实验室市场份额占总市场份额的三分之二以上，并将在2020年底之前保持其主导地位。

按地区划分，欧洲在2020年第一季度占据了总市场份额的一半以上，预计到2020年第四季度将继续保持其领先地位。这归因于该省患者数量的显着增加。该报告还在亚太地区，LAMEA和北美进行了分析。

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报告分析了全球covid-19诊断市场的主要参与者F. Hoffmann-La Roche AG, Cepheid, Seegene Inc., SureScreen Diagnostics Ltd, MylabLifesolutions Pvt. Ltd., Genematrix, Thermo Fisher Scientific, Inc., Cellex Inc., and Robert Bosch GmbH.

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