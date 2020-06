La transaction optimisera le transport de conteneurs et les capacités d’entreposage



Augmente la densité et la portée géographique et ajoute de nouveaux clients

MONTRÉAL, 12 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé un accord définitif pour acquérir Gusgo Transport, une société privée de transport et d’entreposage de conteneurs basée à Vaughan, Ontario. L’entreprise qui sera acquise comprend Gusgo Transport, Seatainer Transport et Seatainer Terminals. Fondée en 1969, Gusgo est un transporteur cautionné des douanes, fiable et efficient, offrant à ses clients un service local et transfrontalier de transport de conteneurs. Avec ses quatre camions de compagnie et 48 propriétaires-exploitants, Gusgo transporte des articles non périssables et des produits à température contrôlée dans un rayon approximatif de huit cents kilomètres dans le Grand Toronto, incluant des points de livraison en Ontario, au Québec, à New York, en Pennsylvanie, en Ohio et au Michigan. Gusgo opère plus de 250 châssis à conteneur, et a une capacité d’entreposage de 6,000 conteneurs à son site de Vaughan. À la conclusion de la transaction, prévue avant la fin de juin, Gusgo fera partie du secteur du transport de lots complets de TFI International.

« Nous sommes impatients d’accueillir la talentueuse équipe de Gusgo dans la famille TFI International », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Grâce à ses 50 années de service fiable et exceptionnel, Gusgo s’accorde parfaitement à notre approche axée sur le client. Sur le plan opérationnel, nous constatons de nombreuses synergies dans notre parc immobilier, ainsi que dans la vente, l’achat et l’utilisation de notre équipement. De plus, en se joignant au groupe TFI, Gusgo pourra tirer parti de nos ressources croissantes en Amérique du Nord pour maximiser sa propre croissance et sa rentabilité. Cette transaction prometteuse est une autre étape significative dans l’expansion continue de nos opérations de transport spécialisé de lots complets, et il nous tarde de voir l’évolution de Gusgo sous l’égide de TFI International. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .