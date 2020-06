June 12, 2020 11:45 ET

INFORMATION

Nanterre, le vendredi 12 juin 2020

Réduction du capital par annulation de 68 146 actions

Conformément aux seizième et dix-septième résolutions de l’Assemblée Générale du 6 juin 2019 et au programme de rachat d’actions en vigueur, le Conseil d’Administration a décidé le 4 juin 2020 de procéder à l’annulation de 68 146 actions auto-détenues acquises dans cet objectif, soit environ 0,28 % du nombre d’actions composant le capital à ce jour.

La réduction de capital sera effective le 15 juin 2020, comme cela est par ailleurs indiqué dans l’avis Euronext en date du 9 juin 2020.

A l’issue de cette réduction, le capital social sera composé de 24 217 716 actions et son montant sera de 9 687 086,40 euros.

A propos de NEURONES

Avec 5 400 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Numériques qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation digitale et d’évolution de leur système d’information.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

