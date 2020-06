スターストーン U.S. は特殊財産保険と損害保険の市場におけるマーケットリーダー

ジェフ・コンソリーノを CEO に、エド・ヌーナンを取締役会長に指名

ドラゴニア、スカイナイトおよびアクイラインの投資により、エクセス&サープラス財産を含む特殊財産および損害市場における引き受け能力の強化が見込まれる

バミューダ諸島ハミルトン発, June 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンスター・グループ・リミテッド (Enstar Group Limited、NASDAQ:ESGR) (以下「エンスター」) は本日、スカイナイト・キャピタル (SkyKnight Capital, L.P.) (以下「スカイナイト」)、ドラゴニア・インベストメント・グループ (Dragoneer Investment Group) (以下「ドラゴニア」)、アクイライン・キャピタル・パートナーズ (Aquiline Capital Partners LLC) (以下「アクイライン」、およびスカイナイトとドラゴニアとともに総称して「投資家」) の主導によるスターストーンU.S.ホールディングス (StarStone U.S. Holdings, Inc.) (以下「スターストーンU.S.」または「同社」) の資本増強に同意したことを発表した。投資家は新たな株式資本に対して6億1,000万ドル (約652億5,000万円) を投資するとともにエンスターの既存の所有権のロールオーバーを行い、経営陣からも2,000万ドル (約21億4,000万円) 以上の出資が行われる。これによりスターストーンU.S.の自己資本は8億5,000万ドル (約909億6,700万円) 以上になる。エンスターは資本増強されたスターストーンU.S.の現金対価と、簿価よりわずかに高い株式を受け取ることとなる。

資本注入の一環として、スターストーンU.S.に新たな経営陣と取締役会が指名される。ジェフ・コンソリーノ (Jeff Consolino) がCEOに、エド・ヌーナン (Ed Noonan) が取締役会長となる。新たな取締役会にはヌーナンとコンソリーノの両氏に加え、エンスターからポール・オシェア (Paul O’Shea) とロバート・キャンベル (Robert Campbell)、スカイナイトからマネージング・パートナーのスティーブ・デカルロ (Steve DeCarlo) とマシュー・エベル (Matthew Ebbel)、ドラゴニアからマネージング・パートナーのマーク・スタッド (Marc Stad)、アクイラインからパートナーのクリス・ワトソン (Chris Watson) が名を連ねる。

資本注入に併せて、エンスターの完全子会社の1社がスターストーンU.S.と合成損失ポートフォリオとアドバース・デベロップメント再保険補償を締結する。今回の資本増強は通常の規制認可を取得した後、2020年下半期中に完了する予定である。

エンスターのCEOであるドミニク・シルベスター (Dominic Silvester) は次のように述べている。「特殊エクセス&サープラスの成長に向けて組織を転換できる今回の資本増強はスターストーンU.S.にとって大きなターニングポイントとなります。成功する組織の構築と指揮を行ってきた、経験豊富な投資家と才能豊かな経営陣とのパートナーシップにより、エンスターは特殊商業不動産保険および損害保険企業としてのスターストーンU.S.の可能性を最大限に引き出すことに注力できます。スターストーンU.S.は必要に応じてエンスターと協力して買収業務を進めていきます。」

ジェフ・コンソリーノは業界で28年以上の経験がある、熟練した保険業界のリーダーである。直近では、アメリカン・フィナンシャル・グループ (American Financial Group, Inc.) の副社長、最高財務責任者、および取締役を務めていた。過去にはバリダス・ホールディングス (Validus Holdings, Ltd.) (バリダス・グループ) の創立時経営陣として社長兼最高財務責任者を務めていた。

「スターストーンU.S.のCEOを務めることを嬉しく思うとともに光栄に感じています」とコンソリーノは述べている。「スターストーンU.S.にいる数多くの優秀なアンダーライター、従業員、販売パートナーや、再編成された取締役会とともに市場をリードする特殊保険企業を作り上げるのを楽しみにしています。商業不動産、D&O、エクセスカジュアルティ、海上&航空およびプロフェッショナルの賠償など、複数の事業分野で保険料の値上がりと引受能力の縮小が見られています。ソーシャルインフレーションと、洪水や山火事などの自然災害による損失も市場価格の値上がりに拍車をかけています。また、COVID-19パンデミックによって市場の転換が起き、追加資本が必要になっています。適切なリーダーシップと財政的な支援、過去のエクスポージャーとニッチ志向からの保護がある特殊保険企業は今のような環境でも大きな価値をもたらすことができると考えています。」

エド・ヌーナンは40年以上にわたる業界の経験を同社にもたらす。同氏は直近では、2005年から2018年までバリダス・グループの会長兼CEOを務めていた。ヌーナンの指揮の下、バリダス・グループは著しい成長を遂げ、10年以上独立公開企業として市場をリードした後、最終的に2018年にAIGに買収された。同氏はアメリカンリー (American Re) に1983年に入社し、1997年から2002年まで同社の社長兼CEOを務めた。市場のリーダーとして知られるヌーナンは、豊富な専門知識を携え、取締役会長の地位に就くことになる。

ヌーナンは次のように述べている。「スターストーンU.S.のチームとともに働く中で、彼らがこれまで積み上げてきた素晴らしい仕事をベースにしてサポートができることを大変嬉しく思います。企業を設立したりビジネスを構築した経験のあるメンバーからなる取締役会は他に劣ることのない素晴らしいチームです。私はジェフや多くの取締役と長年緊密に連携してきました。彼らのスキルと経験を組み合わせることでスターストーンU.S.の事業計画の強化に大きなメリットがもたらされることでしょう。テクノロジー業界と保険業界における有益なネットワークをもたらし、忍耐強さがあって、長期的な関係を築けるドラゴニアとスカイナイトとパートナーシップを結べることを大変嬉しく思います。バリダスの設立と買収に続く形でアクイラインが今回も私たちに投資してくれることにも胸が高鳴る思いでいます。」

エベルは次のように述べている。「ジェフ、エド、スティーブ、そしてエンスターと協力して、認可ラインビジネスとエクセス&サープラスラインビジネスを運営する類まれな特殊保険企業にスターストーンU.S.を変革していけることを嬉しく思います。このパートナーシップはほぼ10年に及んでおり、スターストーンU.S.にとってはバランスシートを健全なものにして新たな資本を注入するという拡大戦略を実行する絶好の機会になると考えています。」

スタッドは次のように述べている。「ドラゴニアでは、大規模市場でひと際異彩を放っているビジネスを構築している類まれなチームとの提携に注力しています。非常にポジティブで長期的な市場トレンドが見込めるこのタイミングで、市場をリードする特殊保険企業を構築するジェフやエドと働けることを楽しみにしています。オペレーショナル・エクセレンス、統制が取れたアンダーライティングに対する姿勢、そしてデータとテクノロジーの使い方に対するジェフとエドの実績に私たちは感銘を受けています。」

アクイラインの会長兼CEOであるジェフ・グリーンバーグ (Jeff Greenberg) は次のように述べている。「現在のように変化の激しい市場状況では、複数のエクセス&サープラスラインビジネスと認可ラインビジネスに対応できる、アンダーライティングに特化した引受能力が求められます。バリダスの経営陣の能力は直接目の当たりにしており、ジェフとエドはスターストーンを市場リーダーへと導いてくれると確信しています。」

エンスターは本日、ロイズ (Lloyd's) のシンジケート609 (Syndicate 609) を管理するアトリウム・アンダーライターズ (Atrium Underwriters Limited) にスターストーン・インターナショナル (StarStone International) が更新権を提供したことも発表した。アトリウムが引き受けていない国際業務は整理ランオフとなる。

契約の締結に伴い、ジョン・ヘンドリクソン (John Hendrickson) はスターストーン・グループのCEOの座から退いた。シルベスターは、「スターストーンに対するジョンの多大な貢献に感謝しています。彼の今後の活躍を心から願っています」と述べている。

スターストーン U.S.

スターストーンU.S. (StarStone U.S.) は中小規模のビジネスにさまざまな財産保険製品と損害保険製品を提供している。米国8箇所にアンダーライティングオフィスを構えるスターストーンU.S.はニッチ市場と現地でのサービス提供に注力しており、優れたアンダーライティング知識を有している。従来型の保険だけでなく、革新的な保険ソリューションを提供することで顧客と仲介業者のニーズに応えている。スターストーンU.S.は、米国のエクセス&サープラスライン保険会社であるスターストーン特殊保険企業 (StarStone Specialty Insurance Company) と、米国の認可市場保険会社であるスターストーン国内保険会社 (StarStone National Insurance Company) を通じて事業を運営する保険持株会社である。スターストーンはA.M.ベスト (A.M. Best) によってAクラスに格付けされている。

エンスター・グループ・リミテッド

エンスター (Enstar) は、約191億ドル (約2兆246億円) の資産を有する多角的保険グループであり、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の国際拠点にあるグループ企業のネットワークを通じて画期的な資本リリースソリューションおよび専門アンダーライティング業務を提供している。2001年の創業以来、100社ほどの企業やポートフォリオを買収してきた実績を持つ、レガシー買収のマーケットリーダーである。同グループには、グローバルなアンダーライティングプラットフォームを複数備えたAクラスの世界的な特殊保険企業グループであるスターストーン (StarStone)、ロイズ (Lloyd's) のシンジケート609 (Syndicate 609) のための特殊保険および再保険事業の運営とアンダーライティングを行っている企業グループのアトリウム (Atrium) が含まれる。エンスターに関する詳細については、 www.enstargroup.com を閲覧されたい。

スカイナイト・キャピタル

2015年に設立されたスカイナイト (SkyKnight) は機関ファミリーオフィスや主要な財団と基金に代わって10億ドル (約1,070億円) のプライベートエクイティ資本を管理している。スカイナイトは卓越した管理チームと協力して、循環的に成長するセクターの優良ビジネスに長期的な投資を行っている。

ドラゴニア・インベストメント・グループ

ドラゴニア (Dragoneer) は成長志向の投資企業で、世界最大規模の基金、財団、ソブリン・ウエルス・ファンド、アロケーター、ファミリーオフィスから100億ドル (約1兆700億円) 以上の長期資本を預かっている。ドラゴニアは、持続可能な形での差別化手法と卓越した経済モデルを特徴とする企業の経営陣とのパートナーシップにおいて実績がある。同社は世界全体を視野に入れており、主に金融サービスとテクノロジーセクターの市場リーダーに投資している。

アクイライン・キャピタル・パートナーズ

2005年に設立されたアクイライン・キャピタル・パートナーズ (Aquiline Capital Partners LLC) は、ニューヨークとロンドンに拠点を置く民間投資会社で、金融テクノロジー、保険、投資管理、ビジネスサービス、クレジット、医療の金融サービスセクターに投資を行っている。同社の2019年12月31日時点での管理資産は53億ドル (約5,673億円) である。アクイラインに関する詳細、同社の投資専門家、および投資先企業については、 www.aquiline.com を閲覧されたい。

注意事項

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれている。これらの記述には、エンスターおよびその経営陣の意図、確信、あるいは現時点での予想に関する記述が含まれている。これらの将来の見通しに関する記述は、記述が行われた時点での事柄を述べているに過ぎず、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性が含まれること、および実際の結果は、COVID-19パンデミックの拡大や金融市場における不確実性とボラティリティなど、さまざまな要因により将来の見通しに関する記述で予想されている状態とは実質的に異なる可能性があることを投資家に警告する。エンスターに関する重要なリスク要因については、当社の2019年12月31日までの事業年度のForm 10-Kの見出し「リスク要因」、および2020年1~3月のForm 10-Qに記載されており、言及としてここに組み込まれているものとする。さらにエンスターは、法律によって義務づけられている場合を除き、将来の見通しの変更や、かかる記述のもとになる出来事、条件、状況、あるいは前提の変更を反映するように書面または口頭で将来予想に関する記述を更新する義務を負わず、また本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述の更新あるいは改訂を公式に発表する義務も負わない。

