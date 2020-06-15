中国上海, June 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 华领医药（「公司」，香港联交所股份代号：2552.HK），一家针对全球糖尿病患者尚未满足的临床需求研发全球原创新药的生物技术公司，今天公布了dorzagliatin单药治疗临床试验SEED（也称为HMM0301）的24周事后分析数据结果。



在美国糖尿病协会（ADA）第80届科学年会线上会议上，华领医药通过口头报告和专题讨论会对SEED研究进行了报告：

快速起效，糖化血糖蛋白（HbA1c）在用药4周后有效下降

相比安慰剂对照组，治疗组β细胞功能明显改善

相比安慰剂对照组，治疗组的餐后2小时血糖值显著下降

安全性和耐受性好，低血糖发生率低，治疗组和安慰剂组的不良事件发生率相似

24周持续有效

良好的应答率

“Dorzagliatin的事后分析数据建立在此前24周顶线数据的积极结果基础上，”华领医药首席执行官兼首席科学官陈力博士说，“结果证明了dorzagliatin具有修复2型糖尿病患者血糖稳态的潜力，进一步支持了我们探索2型糖尿病基石治疗的努力。”

通过标记物测量，dorzagliatin显示出了对β细胞功能的明显改善

数据表明，与安慰剂对照组相比，dorzagliatin治疗组的β细胞功能显著改善（通过HOMA2-β1指数测量），治疗组增加2.56％，安慰剂组减少0.72％。

在试验中，Dorzagliatin在血糖控制方面展现出积极成效，并具有良好的安全性

对dorzagliatin单药治疗III期临床试验的事后分析表明，dorzagliatin在治疗2型糖尿病方面显示出了以下积极前景：

Dorzagliatin治疗组的糖化血红蛋白（HbA1c）相对基线降低了1.07%，组间差异具有显著的统计学意义

餐后2小时血糖显著降低（治疗组下降2.83mmol/L，安慰剂组上升0.50mmol/L，p<0.001）

快速起效，在开始治疗后的第一次随访中，受试者血糖即已下降

低血糖发生率极低（24周内，治疗组中310例患者仅发生1例）

治疗组和安慰剂组之间的其他不良事件发生率相似

注1：HOMA（稳态模型评估）产生于1985年，是一种在临床研究中用于评价β细胞功能和胰岛素抵抗水平的计算机模型，该模型根据空腹血糖水平和胰岛素或c-肽来评估胰岛素的敏感性。HOMA2是一种从HOMA1发展而来的计算机模型，包括了肝脏和外周胰岛素抵抗等血糖稳态的生理指标。

资料来源：Diabetes Care 2004, 27(6), 1487

关于Dorzagliatin

Dorzagliatin是一款在研的全球首创双作用的葡萄糖激酶激活剂，旨在通过恢复2型糖尿病患者的血糖稳态来控制糖尿病渐进性退变性疾病发展。通过修复葡萄糖激酶的葡萄糖传感器功能的缺陷，dorzagliatin 具有恢复2型糖尿病患者受损的血糖稳态的潜力，可作为该疾病的一线治疗标准，或作为与目前批准的抗糖尿病药物联合使用的基础治疗。

关于华领

华领医药是一家立足中国，针对全球糖尿病患者尚未满足的临床需求，研发全球原创新药的生物技术公司。华领医药汇聚全球高端人才和科技资源，以国际领先生物医药投资团队为依托，成功将一款全球首创2型糖尿病口服新药推进到NDA申报准备阶段。目前，公司正在中国开展2个III期临床试验，同时在美国和中国进行多项早期临床试验，用以治疗成人2型糖尿病。其核心在研产品dorzagliatin 已经达到首个单药治疗III期临床试验的主要疗效终点。公司已启动药品生命周期管理相关临床试验，并拓展糖尿病个性化治疗和管理的先进理念。通过与中国和全世界范围内的糖尿病领域专家和机构的密切合作，华领医药将为全世界糖尿病患者带来全新的治疗方案。

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