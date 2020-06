Communiqué de presse

Voisins le Bretonneux, lundi 15 juin 2020, 7H15

OREGE annonce la signature d’un partenariat commercial stratégique avec

le Groupe Alfa Laval, leader mondial des produits et solutions du marché du traitement des eaux usées, en date du 12 juin 2020

Un partenariat commercial à portée mondiale a été signé le 12 juin 2020 entre Orège et le Groupe Alfa Laval. Ce partenariat stratégique permettra à Alfa Laval et Orège d’adresser les besoins d’acteurs municipaux comme industriels en quête continue de solutions innovantes offrant une réduction des coûts d’exploitation des stations de traitement des eaux usées, tout en répondant aux exigences accrues de développement durable et de valorisation des eaux et des boues traitées.

Les équipes d’Alfa Laval et d’Orège concentreront dans un premier temps leurs efforts de commercialisation aux Etats-Unis pour des produits combinant les solutions de conditionnement Orège (SLG) et de déshydratation Alfa Laval (filtre-bande Alfa Laval-Ashbrook Simon-Hartley) sur des projets de construction, de réhabilitation ou d’agrandissement de stations d’épuration.

Alfa Laval est un groupe scandinave, leader mondial, spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de séparation, de transfert de fluides et d’échange thermique dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’agro-alimentaire et de l’eau.

Alfa Laval est notamment leader mondial des équipements et solutions de traitement des eaux usées et des boues avec un parc installé de dizaines de milliers de solutions dans plus de 100 pays.

Nish Patel, Président de la Division Food & Water d’Alfa Laval a déclaré : « Je suis très heureux d’annoncer ce partenariat avec Orège. Nous serons désormais en mesure de significativement renforcer l’optimisation de l’exploitation des stations d’épuration de nos clients en réduisant leurs coûts d’exploitation, tout en s’inscrivant dans une démarche environnementale ».

Pascal Gendrot, Directeur Général d’Orège se réjouit : « ce partenariat est stratégique pour Orège. Nous sommes fiers de la reconnaissance de notre plateforme technologique innovante par le Groupe Alfa Laval, dont la notoriété acquise et le savoir-faire développé depuis plus d’un siècle, en font un acteur mondial incontournable dans le secteur de l’eau. Nous sommes convaincus que la mise en oeuvre de cet accord commercial constituera un tournant majeur dans le développement d’Orège ».





A propos d’Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement et de valorisation des boues municipales et industrielles. Filiale du groupe Eren Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. La société est également partenaire d’Itochu Machine-Technos Corp au Japon.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR

0010609206 – OREGE - www.orege.com .

A propos d’Alfa Laval :

Alfa Laval is active in the areas of Energy, Marine, and Food & Water, offering its expertise, products, and service to a wide range of industries in some 100 countries. The company is committed to optimizing processes, creating responsible growth, and driving progress – always going the extra mile to support customers in achieving their business goals and sustainability targets.

Alfa Laval’s innovative technologies are dedicated to purifying, refining, and reusing materials, promoting more responsible use of natural resources. They contribute to improved energy efficiency and heat recovery, better water treatment, and reduced emissions. Thereby, Alfa Laval is not only accelerating success for its customers, but also for people and the planet. Making the world better, every day. It’s all about Advancing better™.

Alfa Laval has 17,500 employees. Annual sales in 2019 were SEK 46.5 billion (approx. EUR 4.4 billion). The company is listed on Nasdaq OMX. www.alfalaval.com

Pour toute information complémentaire:

Communication Orège - Carine OGER

Mobile: +33 6 16 62 07 75

Nous vous rappelons que si vous souhaitez participer à la conférence téléphonique du mardi 16 juin 2020 à 9H, nous nous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de : carine.oger@orege.com , afin de pouvoir disposer de vos codes d’accès.

