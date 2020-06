Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 15.6.2020 klo 8.40

Ruotsalainen ammattiliitto on päättänyt jatkaa yhteistyötä Innofactorin kanssa liideihin, tiketöntiin ja kurssinhallintaan keskittyvän jäsenhallintajärjestelmänsä jatkokehittämiseksi. Järjestelmä pohjautuu Microsoft Dynamics 365 -ohjelmistoon sekä Innofactorin Membership Management System (MMS) -jäsenhallintaratkaisuun. Projektin toimituksen on suunniteltu alkavan heinäkuussa 2020 ja päättyvän kesäkuussa 2021. Hankkeen arvonlisäveroton hinta on noin 1 000 000 euroa.

