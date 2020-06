På bakgrunn av den pågående Covid-19-situasjonen og den resulterende usikkerheten i markedet gir Hydro en driftsoppdatering for forretningsområdene for april og mai, i forkant av at resultatene for andre kvartal blir offentligjort 22. juli 2020.

Bauksitt & Alumina

Volumet for april og mai har økt sammenlignet med samme periode i 2019. Volumøkningen skyldes høyere produksjon ved bauksittgruven Paragominas og aluminaraffineriet Alunorte etter at produksjonsembargoen ble løftet.

Primærmetall

Volumet for april og mai har hatt en svak økning sammenlignet med samme periode 2019. Volumøkningen gjenspeiler økt produksjon ved smelteverket Albras i Brasil, der deler av anlegget var midlertidig stengt i 2019, og ble delvis utliknet av redusert produksjon ved smelteverket Slovalco i Slovakia.

Metallmarked

Volumet for april og mai for resirkuleringsenheten i Metallmarked gikk ned sammenlignet med samme periode 2019, noe som reflekterer svakere etterspørselen i lys av Covid-19.

Valsede Produkter

Volumet for april og mai gikk ned sammenlignet med samme periode i 2019, noe som reflekterer svakere etterspørselen i lys av Covid-19.

Ekstruderte Løsninger

Volumet for april og mai gikk ned sammenlignet med samme periode i 2019, noe som reflekterer svakere etterspørselen i lys av Covid-19.

Energi

Volumet for april og mai har gått noe ned i forhold til samme periode 2019.

Volumoppdatering :



Volum Forretningsområde QTD1 Q2’19 QTD1 Q2’20 Δ ‘19-‘20 Produksjon Bauksitt & Alumina (Bauksitt) (kmt) 910 1 761 +94 % Bauksitt & Alumina (Alumina) (kmt) 543 989 +82 % Primærmetall (kmt) 326 341 +5 % Metallmarked (Remelters) (kmt) 92 55 -40 % Energi (GWh) 1 434 1 342 -6 % Salg Valsede Produkter (kmt) 166 131 -21 % Ekstruderte Løsninger (kmt) 237 138 -42 %





QTD indikerer registrerte volumer for april og mai.

