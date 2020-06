Garder nos employés en bonne santé, garantir des conditions de travail sûres et préserver nos liquidités

La santé et la sécurité de ses employés est la priorité absolue d’Umicore. Umicore a instauré des mesures d’hygiène strictes et d’autres précautions en réponse à la pandémie du COVID-19 dans ses installations du monde entier et un groupe de travail dédié continue de surveiller les opérations d'Umicore à l’échelle mondiale en se concentrant sur la préservation de la santé des employés.

Afin de préserver les liquidités et d'atténuer l'impact de COVID-19 sur les résultats, plusieurs mesures ont été mises en place dès le début de la pandémie pour réduire les coûts, optimiser le fonds de roulement et reporter certains investissements. Umicore a rapidement ajusté sa capacité de production là où cela était nécessaire. Ces dernières semaines, Umicore a progressivement repris la production dans des usines qui étaient auparavant fermées, et la proportion d'employés au chômage temporaire a diminué à environ 3% du personnel comparé à 10% fin avril.





Structure de financement solide et augmentation des liquidités

Umicore dispose d'un bilan solide et de liquidités suffisante, € 1,5 milliard de trésorerie étant immédiatement disponible, soit une progression de € 0,3 milliard depuis fin avril. Cette augmentation résulte d’un accord de prêt de 8 ans conclu avec le Banque Européenne d’Investissement pour un montant de € 125 millions, ainsi que de l’ajout de nouveaux prêts engagés en provenance des principales banques de relation, tous deux non tirés. D’importantes lignes de crédit non utilisées et non engagées avec les principales banques de relation offrent une souplesse financière supplémentaire. Umicore dispose d’une structure d’endettement bien équilibrée, sans échéance notable à court terme étant donné que son placement privé de dette à taux fixe à long terme affiche un profil d'échéance échelonné entre 2023 et 2031. Ses deux prêts syndiqués, provenant d'un total de douze banques, arrivent à échéance en 2022 et 2025.





Rapport d’activité

Comme communiqué le 30 avril, les résultats d’Umicore au cours du premier trimestre de l’année étaient largement supérieurs à ceux de l’année dernière, reflétant principalement une performance solide chez Recycling. Alors que la performance en Catalysis et en Energy & Surface Technologies a également bien démarré l’année, les activités Automotive Catalysis et Rechargeable Battery Materials ont commencé à ressentir l'impact du COVID-19 en février en Chine et à partir de la mi-mars dans d'autres régions clés. Suite à l'arrêt généralisé des chaînes de montage de ses clients automobiles, Umicore avait temporairement arrêté la production dans ses usines de catalyseurs automobiles en dehors de la Chine, de la Corée et du Japon.

Ces dernières semaines, les constructeurs automobiles ont progressivement repris la production sur leurs chaînes de montage, bien que plus tard que prévu, et Umicore a redémarré sa production de catalyseurs en conséquence. La demande automobile reprend à un rythme modéré en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Corée et en Asie du Sud-Est et reste faible en Amérique du Sud. En revanche, la reprise du marché en Chine est plus rapide et la production de catalyseurs d'Umicore dans la région est maintenant revenue à pleine capacité. Dans l’ensemble, la montée en puissance de la production mondiale de catalyseurs d’Umicore est conforme aux hypothèses émises fin avril. Umicore continue de prévoir que la production mondiale de voitures diminuera d'environ 25% cette année.

Les ventes de véhicules électriques ont également été fortement affectées par la crise du COVID-19 et le plein impact du ralentissement sur la demande de matériaux cathodiques s’est fait sentir dès le deuxième trimestre, comme prévu. Alors que la visibilité de la demande reste limitée pour l'instant, de nouveaux régimes de subvention ont récemment été décidés en Chine et en Europe, ce qui devrait soutenir la transition vers la mobilité électrique à moyen terme.

Les activités de Recycling continuent de bénéficier de très bonnes conditions d'approvisionnement et de trading, et des prix élevés des métaux, notamment du rhodium. La performance du Recycling au premier semestre est prévue d’être supérieure aux attentes du marché et à celle prévue fin avril.

Tout en étant bénéfiques aux revenus de Recycling, les prix élevés des métaux précieux en vigueur et les prix des métaux platinoïdes en particulier ont eu pour conséquence, comme prévu, une augmentation du fonds de roulement et de la dette financière nette à ce jour.





Perspectives pour le premier semestre

Pour le premier semestre de l’année, Umicore prévoit que son EBIT récurrent soit globalement conforme au niveau du premier semestre 2019. Ceci reflète une augmentation significative de la contribution de Recycling, au-delà des attentes du marché, tandis que la contribution de Catalysis et de Energy & Surface Technologies devrait être bien en deçà des niveaux du premier semestre 2019. La visibilité sur la demande du marché au second semestre reste extrêmement faible et ne permet pas de formuler des perspectives quantifiées fiables pour 2020.

Le 30 avril, Umicore avait communiqué que, pour l’année 2020 complète, l’EBIT récurrent de Catalysis et de Energy & Surface Technologies serait bien en-dessous des niveaux de 2019, tandis que l’EBIT récurrent de Recycling serait bien au-dessus des niveaux de 2019. Umicore avait également communiqué que l’EBIT récurrent pour le Groupe en 2020 serait bien en-dessous du niveau de 2019. La direction de ces perspectives est toujours valable aujourd’hui.

Malgré le contexte difficile à court terme, les moteurs à long terme de la stratégie de croissance d’Umicore pour devenir un leader des matériaux de mobilité propre et du recyclage restent intacts. Cette crise ne change pas la nécessité pour le monde de s'orienter vers une voie plus durable, comme en témoignent les divers stimuli gouvernementaux pour une mobilité plus propre et pour des initiatives vertes. Avec son offre de produits et son modèle commercial en boucle fermée, Umicore est bien placée pour bénéficier de cette tendance.





Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique sera tenue par Marc Grynberg, CEO, et Filip Platteeuw, CFO, aujourd’hui, lundi 15 juin, à 9h15 CEST.

Cette conférence téléphonique est accessible uniquement par internet, en cliquant sur le lien suivant : conférence téléphonique Umicore .









Pour tout complément d'information

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com





À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2019 des revenus (hors métaux) de € 3,4 milliards (chiffre d'affaires de € 17,5 milliards) et employait 11 152 personnes fin 2019.





Note concernant les informations prévisionnelles

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Umicore. Il est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d’Umicore. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où des hypothèses retenues s’avéreraient incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Umicore et toute autre personne décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles fournies.