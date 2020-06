L'éditeur de logiciel SaaS, Ringover, fait évoluer sa stratégie commerciale et se tourne vers l'indirect pour développer ses parts de marché en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni.

S'appuyant sur ses compétences d'opérateur télécom, Ringover a conçu une solution de téléphonie cloud qui permet de gérer et piloter ses appels professionnels simplement depuis n'importe quel support (PC, smartphone, postes téléphoniques) et de se connecter aux outils de gestion de l’entreprise. Fort de ce positionnement innovant et au regard des nouveaux usages télécoms en entreprise, Ringover a choisi de s’appuyer sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs, intégrateurs et spécialistes de la téléphonie pour commercialiser son offre.

À travers cette annonce, Ringover souhaite permettre à ses partenaires de se différencier durablement sur le marché en leur permettant d’associer solution de téléphonie professionnelle, intégration aux outils CRM, fonctionnalités de call center et visioconférence. Ce faisant, les partenaires offriront une réelle valeur ajoutée à leurs clients en les accompagnant efficacement dans leur transformation digitale.

De son côté, l’éditeur de téléphonie dématérialisée se donne pour objectif de constituer un réseau de partenaires de proximité sur lequel il pourra s’appuyer pour garantir le succès de la diffusion de son offre à grande échelle. Pour ce faire, Ringover a mis en place une équipe dédiée pilotée par Thomas CLOTTEAU qui permettra de garantir le succès du projet. De plus, au-delà des aspects techniques et de gestion, l’opérateur a élaboré un dispositif commercial et marketing pour permettre aux partenaires de commercialiser rapidement la solution Ringover (rencontres, animation de réseau, accès à un extranet pour créer des comptes de test, gérer les commandes et suivre la facturation, etc.). Les partenaires bénéficient donc de l’ensemble des ressources indispensables pour délivrer une qualité de service de premier plan.

À travers ces différents éléments, l'éditeur français ambitionne de constituer un réseau de 100 partenaires en un an. Ringover privilégiera des sociétés bénéficiant de solides compétences en matière de solutions télécoms et collaboratives.

Thomas CLOTTEAU, Directeur commercial de Ringover « Nous sommes heureux de lancer notre canal de vente indirecte qui a nécessité un travail de fond pour mettre en place les ressources nécessaires afin de garantir le succès de notre nouvelle politique commerciale. Nos partenaires vont pouvoir accéder à un réel relais de croissance sur un marché dynamique où l’intégration des télécoms avec le système d’information est aujourd’hui une nécessité pour travailler efficacement dans un environnement mouvant. »