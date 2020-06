LISBOA, June 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Verizon Connect anuncia hoje a integração completa da Inosat em Portugal. A Verizon Connect é uma empresa global que disponibiliza aos seus clientes soluções e serviços para veículos conectados que contribuem para uma condução mais segura, produtiva e eficiente. Como resultado desta integração a Inosat passará a operar no mercado como Verizon Connect.

A Verizon Connect oferece, aos seus clientes, informação relevante e conectividade, dando-lhes a possibilidade de estarem mais informados sobre a localização do veículo e do motorista, a eficiência da condução, a segurança e produtividade e a conformidade com os parâmetros definidos pela empresa. Os clientes desta marca global beneficiam ainda da experiência acumulada de cerca de 25 anos em telemática, força de trabalho móvel e conhecimento em gestão de frotas e de mais de 3 mil profissionais dedicados. O seu portefólio de soluções e serviços inclui software de gestão de frotas e de equipas móveis, bem como hardware.

De acordo com Andrés Irlando, CEO da Verizon Connect, a empresa está empenhada “em trazer para Portugal toda a inovação, transparência e confiança que já caraterizam a Verizon Connect”. E acrescenta: “somos atualmente o maior fornecedor de telemática a nível mundial e pretendemos continuar a inovar e a desenvolver ferramentas e soluções que aportem eficiência, produtividade e segurança às empresas com atividade em Portugal, sejam clientes atuais ou futuros”.

Para Paulo de Carvalho, Diretor Comercial da Verizon Connect em Portugal, “a integração da INOSAT irá beneficiar o mercado nacional ao trazer produtos e soluções inovadoras ao setor, proporcionando aos nossos clientes os avanços tecnológicos que elevam o negócio a outro nível. Outro aspeto muito importante é que a equipa local manter-se-á a mesma, um compromisso de confiança da empresa e das equipas que conhecem as necessidades dos nossos clientes”.

A Verizon Connect nasce em 2018 fruto da união de 3 empresas líderes no segmento de soluções avançadas de gestão de frotas por GPS, a Verizon Telematics, a Fleetmatics e a Telogis.

Sobre a Verizon Connect

A Verizon Connect está a orientar um mundo conectado em movimento, ao automatizar, otimizar e revolucionar a forma como as pessoas, veículos e coisas se movem através do mundo. Aliamos inovação, automatização e dados conectados para o desenvolvimento de um conjunto completo de soluções e serviços que permitem aos nossos clientes gerir com sucesso as suas frotas e as suas equipas de trabalho móveis, tornando-as mais seguras, mais eficientes e mais produtivas. Com mais de 3.500 colaboradores dedicados em 15 países, o nosso foco está em disponibilizar plataformas e soluções líderes ao nível da tecnologia móvel. Para saber mais sobre a Verizon Connect visite www.verizonconnect.com/pt