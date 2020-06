June 15, 2020 04:15 ET

Soprano Oyj pörssitiedote 15.6.2020 klo 11.15

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu, Pauliina Lautanen-Nissi on nimitetty vt. toimitusjohtajaksi

IT Groupin liiketoimintajohtaja Pauliina Lautanen-Nissi on tänään nimitetty Soprano Oyj:n vt. toimitusjohtajaksi. Samalla hän eroaa Soprano Oyj:n hallituksesta.



Soprano Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Arto Tenhunen ovat sopineet, että Tenhunen luopuu yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä. Yhtiön perustaja ja suurin osakkeenomistaja Arto Tenhunen jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä ja on seuraavien kuukausien aikana yhtiön hallituksen käytettävissä erillistehtäviin sujuvan siirtymän varmistamiseksi.

Lisätietoja:

Soprano Oyj,

Hallituksen puheenjohtaja Harri Koponen, 040 1922 464, harri.koponen@osaka.fi

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi





Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa.

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.



Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi



