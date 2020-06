OTTAWA, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) ont le plaisir de vous annoncer la venue de Sean Strickland aux SMCC à titre de nouveau directeur exécutif à compter du 6 juin 2020.



« Les Syndicats des métiers de la construction d’Amérique du Nord sont heureux d’accueillir Sean Strickland comme nouveau directeur exécutif des affaires canadiennes », a commenté Sean McGarvey, président des Syndicats des métiers de la construction d’Amérique du Nord. « Sean est un cadre en construction bien respecté avec une bonne expérience de direction et une vaste connaissance des métiers de la construction nécessaires pour réaliser notre travail important et pour représenter efficacement les travailleurs spécialisés sur le plan national ».

Strickland se joint aux SMCC après avoir travaillé au cours des trois dernières années comme directeur du développement des affaires et des relations industrielles pour un important entrepreneur général. Dans ses fonctions précédentes, M. Strickland a bâti de solides relations industrielles, aidant à renforcer la position de l’entrepreneur au cinquième rang parmi les plus importants entrepreneurs au pays. M. Strickland a aussi été élu comme conseiller régional dans sa ville natale de Waterloo, un poste qu’il occupe depuis 1997. Auparavant, il a assumé les fonctions de président directeur général du Secrétariat de la construction de l’Ontario, de directeur des affaires des Métiers de la construction de Waterloo Wellington et de directeur exécutif de YourLocalElectricians.ca.

« Nous souhaitons à Sean un grand succès dans son nouveau rôle et nous avons hâte de travailler avec lui pour faire avancer les intérêts des dignes travailleurs et travailleuses des métiers de la construction », a affirmé M. McGarvey.

M. Strickland est détenteur d’un baccalauréat en science politique de l’Université de Waterloo et il est diplômé du programme de gestion supérieure de l’Université Wilfrid Laurier ainsi que d’un programme de perfectionnement en direction de l’Université Harvard.

« J’ai hâte de travailler avec nos 15 syndicats internationaux affiliés et conseils provinciaux partout dans le pays pour réaliser le travail important des Métiers de la construction, dont la mise en œuvre des quatre piliers stratégiques ; les relations gouvernementales, le perfectionnement de la main-d’œuvre, les stratégies de capital et les communications », a partagé M. Strickland. « Dorénavant, les SMCC travailleront de près avec le gouvernement et nos partenaires industriels pour rebâtir l’économie et surmonter les effets de la pandémie. Je travaillerai très fort chaque jour dans ce rôle au nom des hommes et femmes des métiers de la construction partout au pays ».

À propos des SMCC

Les Syndicats des métiers de la construction du Canada sont une alliance de 15 syndicats internationaux des industries de la construction, de l’entretien et de la fabrication. Ils représentent collectivement plus d’un demi-million de gens de métiers au Canada. Chaque année, nos syndicats et nos entrepreneurs partenaires et signataires investissent plus de 300 millions $ du secteur privé pour financer et gérer plus de 175 établissements d’éducation et d’apprentissage partout au Canada qui forment les travailleurs les plus sécuritaires, compétents et productifs au monde. Les Syndicats des métiers de la construction du Canada représentent des membres dans plus de 60 métiers et emplois différents et génèrent 14 pour cent du PIB du Canada. Pour plus de précisions, visitez le www.buildingtrades.ca .

À propos de NABTU

Les Syndicats des métiers de la construction d’Amérique du Nord (NABTU) sont une alliance de 14 syndicats nationaux et internationaux des industries de la construction qui représentent collectivement plus de 3 millions de gens de métiers aux États-Unis et au Canada. Chaque année, nos syndicats et nos entrepreneurs partenaires signataires investissent plus de 1,6 milliard $ d’argent du secteur privé pour financer et orchestrer plus de 1 900 centres d’apprentissage et de formation partout en Amérique du Nord pour former les travailleurs les plus prudents, compétents et productifs au monde. NABTU s’engage à créer de la sécurité économique et des opportunités d’emploi pour ses travailleurs de la construction en protégeant les normes sur les salaires et les avantages sociaux, en encourageant les investissements en capital privé responsables, en investissant des programmes d’apprentissage et de formation reconnus et en créant des chemins d’accès à la classe moyenne pour les femmes, les communautés culturelles et les anciens combattants par l’entremise de l’industrie de la construction. Pour plus d’information, visitez www.nabtu.org et pour vous tenir au courant sur les efforts des métiers de construction durant la pandémie, suivez le mot-clic #buildingtradeswhateverittakes.

