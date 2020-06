NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 15.6.2020 klo 13.15

NoHo Partners on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi

NoHo Partners tiedotti 15.5.2020 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstönsä määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Neuvotteluiden tarkoituksena oli ennakoida koronaviruspandemiasta aiheutuvia taloudellisia ja tuotannollisia vaikutuksia sekä sopeuttaa toimintaa muuttuneeseen toimintaympäristöön. Neuvotteluiden piirissä oli koko konsernin henkilöstö eli noin 1 300 henkilöä Suomessa.

Neuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta on saatu päätökseen. Neuvotteluiden lopputuloksena määräaikaisten lomautusten jatkaminen osa- tai kokoaikaisesti koskee tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Määräaikaiset lomautukset ovat kestoltaan enintään 90 päivää.

Lomautettujen lopullinen määrä ja lomautusten kesto tarkentuvat myöhemmin markkinatilanteen muuttuessa.



- Ravintoloiden avaus on toiminut erittäin hyvin, eikä järjestyshäiriöitä ole ilmennyt. Asiakaskysyntä on ylittänyt odotuksemme, ja ravintolahenkilökunnan ja asiakkaiden yhteispeli on toiminut hyvin. Talouden käynnistämisen ja työllistämisen näkökulmasta olisi tärkeää purkaa rajoituksia asteittain, jolloin pääsisimme kutsumaan loputkin ihmisistämme takaisin töihin, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

