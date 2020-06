RALEIGH, N.C., 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte de reprise d’activité sur site progressive, Workplace Options (WPO) annonce le lancement de son questionnaire Adapt sur la résilience organisationnelle afin d’aider les entreprises à mesurer l'impact du COVID-19 sur le bien-être et la performance de leurs salariés.



La résistance au stress et le niveau de résilience de nombreuses entreprises ont été mis à l’épreuve par la pandémie de COVID-19, les salariés et managers doivent faire face à une période d'incertitude. La réouverture des lieux de travail, qui implique diverses contraintes, continuera de mettre à l’épreuve cette résilience.

"Dans un environnement en mutation, les entreprises ont besoin d’évaluer les niveaux de stress de leurs salariés et les effets sur leur santé mentale", déclare Alan King, président directeur général de Workplace Options. "Alors que les entreprises s'efforcent de suivre une nouvelle voie pour opérer dans un monde post-quarantaine, elles ne peuvent pas perdre de vue les besoins de leurs salariés. Face à des changements inédits et à une maladie nous plongeant dans une incertitude continue et anxiogène, les managers ne peuvent pas prendre pour argent comptant le désir ou même la capacité de leurs salariés à suivre une nouvelle voie".

Le questionnaire Adapt sur la résilience organisationnelle est le premier élément de la nouvelle offre WPO. Ce questionnaire est conçu pour évaluer la perception des salariés et des managers des différentes phases du COVID-19 quant à leur vécu professionnel et leur capacité à faire face au changement. L’évaluation du niveau de stress et de résilience s’appuie sur des échelles de mesure scientifiquement validées. Ce questionnaire simple, court, sécurisé, et facile d'accès sera disponible dans plusieurs langues. Il peut être complété sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone en environ sept minutes.

Une fois le questionnaire rempli par les salariés et managers, les données sont compilées dans un rapport complet avec des recommandations spécifiques pour permettre aux entreprises de concilier performance, engagement et préservation de la santé des salariés.

Le questionnaire et le rapport complet Adapt permettent aux employeurs de déceler d’éventuelles problématiques organisationnelles. Ils mesurent la prévalence du stress et des traumatismes chez les salariés, leurs priorités en matière de vie professionnelle, leurs opinions sur les déplacements domicile-travail, leurs attentes principales dans ce contexte sanitaire et leurs préoccupations concernant le risque d'infection. Ces enseignements peuvent être utilisés dans l’élaboration de stratégies, la mise en œuvre de nouveaux programmes de soutien et le plan de communications. Les résultats du questionnaire contribuent à créer un environnement dans lequel les employés se sentent entendus et en sécurité dans ce nouveau monde du travail.

Le questionnaire et le rapport complet Adapt sont abordables pour les entreprises de toute taille. Workplace Options peut aussi accompagner les entreprises dans la définition de programmes de soutien, de formations pour les managers et salariés et l’élaboration de solutions sur mesure lors de sessions supplémentaires. En tant que fournisseur de services intégrés pour le bien-être des salariés, Workplace Options offre un large éventail de services dédiés au renforcement de la résilience pouvant être délivrés virtuellement aux managers et salariés.

Pour tout complément d'information à propos du questionnaire Adapt sur la résilience organisationnelle et les produits & services Workplace Options, contactez-nous à l'adresse suivante : service@workplaceoptions.com.

À propos de Workplace Options

Workplace Options aide les employés à concilier travail, famille et besoins personnels pour être en meilleure santé, plus heureux et plus productifs, tant personnellement que professionnellement. Les services de classe mondiale de soutien, d’efficacité et de bien-être des employés fournis par notre entreprise proposent des informations, des ressources, des orientations et des consultations sur des sujets variés, allant des soins aux personnes à charge et de la gestion du stress à des services cliniques et à des programmes de bien-être.

Tirant parti d’un réseau international de fournisseurs qualifiés et professionnels, Workplace Options est le plus grand fournisseur mondial de soutien aux employés et de services de conciliation travail/vie personnelle. Nos centres de services aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en France, en Belgique, aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, au Japon, en Chine, en Inde et en Indonésie soutiennent plus de 65 millions d'employés dans 100 000 entreprises et plus de 200 pays & territoires.

Pour en savoir plus, visitez le site www.workplaceoptions.com .

Contact:

Siham Nogueira

siham.nogueira@workplaceoptions.com

+33 142918503 x 74228