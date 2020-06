TORONTO, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé qu’il avait été avisé par Glencore Canada Corporation (« Glencore ») que, conformément aux modalités de l’acte de fiducie régissant la Fiducie d’exploitation Noranda (la « Fiducie »), Glencore avait décidé de retirer la nomination de M. Ken Klassen au poste de fiduciaire de la Fiducie, pour permettre à M. Klassen d’agir comme consultant au sein de Glencore.



Le Fonds tient à remercier M. Klassen pour ses services et sa contribution au Fonds et lui souhaite beaucoup de succès dans ses futurs projets.

En raison du retrait de la nomination de M. Klassen, sa candidature ne sera pas proposée à l’élection des fiduciaires lors de l’assemblée annuelle des porteurs de parts, qui doit se tenir le 19 juin 2020 (« l’assemblée »). Toutes les autres questions à l’ordre du jour de l’assemblée demeurent inchangées, et sont décrites en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations du Fonds datée du 20 mai 2020 et disponible sur le site Web de SEDAR ( www.sedar.com ).

Conformément aux modalités de l’acte de fiducie régissant la Fiducie, le poste laissé vacant après l’assemblée en raison de la fin du mandat de M. Klassen sera pourvu par Glencore. Glencore a fait savoir qu’elle nommera M. Peter Wright pour pourvoir cette vacance. M. Wright a obtenu son B.C.L./LL.B. de la faculté de droit de l’Université McGill en 2004 et a été admis au Barreau de l’Ontario en 2005 et au Barreau de New York en 2006. Il a pratiqué le droit des sociétés à New York et à Toronto avant de se joindre à Glencore en 2014. Depuis 2018, M. Wright occupe les fonctions d’administrateur et de vice-président du contentieux de Glencore. Le Fonds est heureux d’accueillir M. Wright parmi ses fiduciaires.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, veuillez consulter son site Web, à l’adresse : www.fondsderevenunoranda.com