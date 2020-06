NORDIC ID OYJ

JOHDON LIIKETOIMET 15.06.2020 KELLO 15:10

Nordic ID Oyj: Johdon liiketoimet – Jorma Lalla

Ilmoitusvelvollinen: Lalla, Jorma

X Oikeushenkilö

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Nordic ID Oyj

LEI: 743700GQRKCZ1KXGFJ21

Ilmoituksenluonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700GQRKCZ1KXGFJ21_20200612120542_17

Liiketoimen päivämäärä: 11.06.2020

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Instrumentti: OSAKE

ISIN: FI4000327812

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: Volyymi 24366 Yksikköhinta 2,052 Hinnan yksikkö Euro

Liiketoimien yhdistetyt tiedot: Volyymi 24366 Yksikköhinta 2,052 Hinnan yksikkö Euro Liiketoimien lukumäärä 1





Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, Toimitusjohtaja Nordic ID, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi