VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTCQB : SHRMF), une société des sciences de l’optimisation humaine mettant l’accent sur la kétamine et la médecine psychédélique, depuis le début de son entrée en bourse le 2 mars 2020, la société a élargi ses initiatives et exécuté rapidement celles-ci afin de positionner la société comme un leader des sociétés cotées en bourse en matière de médecine psychédélique développant de nouveaux traitements à effet rapide pour la dépression, le trouble de stress post-traumatique (« SSPT ») et les troubles liés à la consommation de substances (« TCS ») via l’administration clinique de kétamine et de dérivés de la kétamine. La société est heureuse de partager ses avancées et ses réalisations au cours du dernier trimestre, qui cible des segments clés de l’industrie des médicaments et des psychédéliques qui se compléteront à mesure que le secteur mûrit et s’accélère, y compris :



L’acquisition du Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (le « CRTCE »), un leader mondial verticalement intégré, des publications évaluées par des pairs qui se spécialise dans les centres de traitement à déclenchement rapide opérant de la validation de principe jusqu’aux essais sur les humains concernant la kétamine pour les adultes souffrant de dépression ;

L’exécution d’une feuille de conditions concernant l’acquisition de la Wellness Clinic of Orange County Inc. (le « WCOOC »), un centre de traitement par perfusion de kétamine situé sur le campus de Laguna Beach à Mission Hospital ;

La nomination du Dr Roger McIntyre à titre de chef de la direction

La nomination de Pat McCutcheon et du Dr Bill Wilkerson comme administrateurs de la société ;

La mise en place de son comité d’expansion clinique nord-américain, chargé d’accélérer l’entrée de Champignon aux États-Unis où il prévoit d’ouvrir ou d’acquérir au moins cinq nouvelles entités cliniques en 2020 ;

La progression de son nouveau portefeuille de PI en matière d’entités chimiques (« PEC ») en ce qui concerne les échafaudages moléculaires de kétamine et de psilocybine/psilicine via l’engagement d’une organisation de recherche contractuelle (« ORC ») de premier plan dans le domaine de la découverte de médicaments ;

La poursuite du développement d’initiatives de commercialisation pour ses plates-formes prévues de livraison de kétamine intranasales (« IN ») ;

Des études précliniques en cours et, éventuellement, des essais cliniques planifiés sur l’homme, en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, dans le but de démontrer l’innocuité et l’efficacité de la combinaison de psilocybine et de cannabidiol dans le traitement d’un TBI léger avec SSPT ou de SSPT seul ;

L’ajout d’une infrastructure de remplissage et de mélange centralisé prévue pour ses formulations de kétamine topique exclusives, ainsi que la distribution de ses produits dans un réseau de pharmacies ; et

La clôture du placement privé annoncé de 15 000 375 $ CAN codirigé par Canaccord Genuity Corp. et Eight Capital, y compris l’exercice intégral de l’option octroyée aux preneurs fermes.

« Bien que le sujet des psychédéliques pour usage médical ait récemment gagné du terrain dans le monde entier, je suis exceptionnellement satisfait de l’approche stratégique que notre équipe a adoptée pour établir une plate-forme unique avec des cliniques de traitement opérationnelles aux États-Unis et au Canada qui facilitent également la recherche et le développement d’une vaste gamme de thérapies et d’applications médicales », Dr Roger McIntyre, PDG Champignon. « À ce jour, nous avons fait d’énormes progrès et avons prouvé notre capacité à saisir rapidement les opportunités dans cette industrie en pleine émergence. Durant le deuxième semestre de 2020, nous continuerons de travailler afin de pénétrer de nouveaux marchés et de proposer des solutions nouvelles et innovantes en Amérique du Nord. »

CHANGEMENT DE NOM ET NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

La société annonce également son intention de changer son nom de Champignon Brands Inc. pour Apotheosis Scientific Ltd., ou tout autre nom que les administrateurs de la société pourraient déterminer afin de mieux refléter les activités commerciales de la société dans l’avenir. Parallèlement au changement de nom, le numéro CUSIP et l’ISIN des actions ordinaires émises et en circulation de la société pourraient changer. La date d’entrée en vigueur du changement de nom sera confirmée par la société dès réception de toutes les approbations réglementaires requises.

En outre, la société prévoit également de lancer un nouveau site Web d’entreprise, une présentation aux investisseurs et une campagne de marque parallèlement à la date d’entrée en vigueur du changement de nom proposé.

PLAN D’ARRANGEMENT ENVISAGÉ (SPIN OUT)

De plus, la société informe qu’elle envisage une réorganisation corporative au moyen d’un plan d’arrangement (l’« arrangement ») afin de libérer la valeur de sa division de produits de consommation courants aux champignons (l’« entreprise de CPG »). Aux termes de l’arrangement actuellement envisagé, les activités de l’entreprise de CPG de la société seraient dissociées en tant qu’émetteur assujetti distinct (« Newco »). Chaque actionnaire inscrit de la société à la date de clôture de l’arrangement recevrait une action ordinaire de Newco pour dix actions ordinaires de la société alors détenues.

La société prévoit annoncer une date d’enregistrement relativement à l’arrangement en temps opportun et prévoit que la date d’enregistrement aura lieu au cours du troisième trimestre de 2020. À la clôture de l’arrangement, chaque actionnaire de la société recevra des actions ordinaires de Newco en fonction du nombre d’actions de la société détenues à la date d’enregistrement.

Rien ne garantit que l’arrangement ou le placement se déroulera selon les modalités ci-dessus ou du tout. L’arrangement et le placement seraient assujettis aux approbations habituelles, y compris l’approbation des actionnaires et l’approbation réglementaire, selon le cas.

