VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) a le plaisir d’annoncer que Propagation Services Canada Inc., l’actif de culture phare de la société situé à Delta, en Colombie-Britannique (l’« installation Delta » ou « PSC ») a commencé ses activités de culture commerciale de cannabis. PSC a commencé la culture en utilisant un portefeuille diversifié de génétique de plants de cannabis vivants (les « Génétiques ») en mettant l’accent sur la production de cannabis à forte puissance avec des souches attrayantes, tout en maintenant un faible coût. La direction prévoit que la combinaison d’une puissance élevée et d’un faible coût se traduira par un produit attrayant pour les consommateurs sur les marchés de détail et de gros.



« Le cultivateur qui réussit est celui qui peut créer une valeur exceptionnelle et un produit de qualité pour les consommateurs, avec une marge rentable et attrayante pour les actionnaires. Nos partenaires de PSC ont une longue histoire de production agricole à faible coût que nous prévoyons transposer dans notre capacité à produire du cannabis à faible coût à l’installation de Delta », a déclaré Brandon Boddy, PDG d’AgraFlora. « Nous avons assisté à une tendance sur le marché, d’une part vers des génétiques plus puissantes avec des souches exotiques, et une évolution vers des prix de valeur d’autre part, mais nous devons encore voir des entreprises réussir à faire les deux simultanément. Les éléments de conception de l’installation Delta et l’expérience de l’équipe de gestion sur place, combinés aux génétiques d’élite de la société, procurent à PSC une position unique pour produire un produit attrayant pour les clients, du cannabis puissant avec des souches attirantes tout en maintenant un prix compétitif. »

La direction s’attend à ce que PSC débute ses ventes en 2020. La première phase des opérations de l’installation Delta occupe 422 828 pieds carrés d’espace de culture avec des serres Venlo semi-pressurisées et semi-ouvertes à la fine pointe. L’installation Delta est située dans un microclimat agricole unique sur les rives de l’océan pacifique, ce qui contribuera à une qualité accrue et réduira le coût de refroidissement de l’installation Delta. La direction s’attend à ce que ces attributs, avec ses génétiques d’élite, produisent un produit convaincant pour les clients en fournissant du cannabis de forte puissance à un prix attrayant.

À propos de l’installation de Delta

La serre Delta peut s’étendre jusqu’à 2 200 000 pieds carrés de superficie de culture de cannabis. La première phase de l’installation de Delta représente 422 828 pieds carrés d’espace de culture utilisant une conception de serre Venlo semi-ouverte, pressurisée, à la fine pointe de la technologie et considérée comme l’une des serres les plus avancées et respectueuses de l’environnement en Amérique du Nord et est située dans un microclimat agricole unique sur les rives de l’océan Pacifique. Les principales caractéristiques des serres Delta comprennent :

Une centrale électrique au gaz naturel sur site entièrement intégré ;

Une infrastructure avancée de gestion de contrôle du climat et de l’humidité ;

Un échangeur d’air écoénergétique exclusif pour maintenir des conditions climatiques stables à une fraction du coût des systèmes CVC traditionnels ;

Des systèmes d’arrosage à flux et à reflux pour améliorer la récupération complète de l’irrigation et le traitement de l’eau ;

Un éclairage d’appoint à plusieurs paliers augmenté par la lumière naturelle du soleil afin de favoriser un équilibre d’éclairage optimisé ; et

Un système ERP exclusif permettant une gestion efficace des ressources et un suivi des coûts.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7cfe0aca-570a-46ad-b58d-b4a3cabccd33

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

À propos de Propagation Services Canada

Propagation Services Canada est une coentreprise formée entre AgraFlora et le groupe Houwelings, l’un des principaux producteurs et innovateurs en Amérique du Nord dans l’industrie de la production de légumes de serre. Depuis trois générations, Houwelings innove dans la production de légumes en Amérique du Nord, détient plusieurs brevets et développe des serres commerciales à grande échelle en Colombie-Britannique, en Californie et en Utah. Le groupe Houwelings a été le premier aux États-Unis à utiliser la cogénération combinée de chaleur et d’électricité, et le premier à développer une technologie exclusive de croissance scellée. Par l’entremise de la coentreprise, Propagation Services Canada exploitera une serre automatisée d’une superficie pouvant aller jusqu’à 2 200 000 pieds carrés. Propagation Services Canada devrait commencer ses activités et générer des revenus en 2020 en mettant l’accent sur la production de cannabis à haute puissance au plus bas coût possible pour stimuler la croissance des marges et de la rentabilité.

