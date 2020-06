June 15, 2020 08:45 ET

June 15, 2020 08:45 ET

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.6.2020



Orion Oyj on päättänyt yhteistilillä olevien osakkeiden mitätöinnistä

Orion Oyj:n hallitus on päättänyt mitätöidä yhtiön yhteistilillä olevat 63 650 Orion Oyj:n A-osaketta ja 59 900 Orion Oyj:n B-osaketta, jotka ovat Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2020 tekemän yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettämistä koskevan päätöksen mukaan siirtyneet yhtiölle. Osakkeiden mitätöinti ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Osakkeiden mitätöinti tullaan ilmoittamaan kaupparekisteriin ja osakkeet on mitätöity, kun ilmoitus on rekisteröity.

Osakkeiden mitätöinnin jälkeen Orion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä tulee olemaan 141 134 278, joista A-osakkeita on 35 443 475 ja B-osakkeita 105 690 803. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä tulee olemaan yhteensä 814 560 303, ja Orionin hallussa tulee olemaan yhteensä 671 082 yhtiön omaa B-osaketta.





