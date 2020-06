MONTRÉAL, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco (« Falco » ou la « Société ») (TSX-V : FPC) (« Falco ») a le plaisir d’annoncer avec prise d’effet immédiate qu’elle a retenu les services de Hinge Markets Inc. (« Hinge Markets ») de Toronto, Canada, afin de fournir à la Société des services liés aux relations avec les investisseurs et au marché des capitaux.



Hinge Markets, dirigée par M. Jeffrey White, instaurera et maintiendra un contact avec la communauté financière, incluant les actionnaires, investisseurs et autres parties prenantes, dans le but de mieux faire connaître la Société et ses activités. M White coordonnera également les initiatives de la Société en relations aux investisseurs, incluant la participation à des conférences d’investissement ainsi que la planification et l’organisation d’événements destinés aux investisseurs, et assistera la Société dans la publication de nouvelles et d’information destinée aux parties prenantes de Falco. Son rôle chez Falco consistera également à favoriser un dialogue productif et continu avec les analystes, les courtiers en valeurs mobilières, les conseillers financiers et les autres professionnels du domaine de l’investissement.

Avocat de formation, M. White est le fondateur et chef de la direction de Hinge Markets et a œuvré pendant plus de 20 ans dans le domaine du marché des capitaux, d’abord comme professionnel de la finance et des fusions et acquisitions, et par la suite dans un rôle de cadre supérieur responsable des ventes d’actions aux institutions.

L’entente est d’une durée initiale de huit mois pendant lesquels Hinge Markets sera rémunérée à raison d’un montant mensuel de 7 500 $ et se verra octroyer l’option d’acquérir 100 000 actions ordinaires de Falco à un prix de 0,30 $ par action. Les options ont un terme de cinq ans et deviendront disponibles sur une période de 12 mois, conformément au régime d’octroi d’options d’achat d’actions de la Société et de la politique 3.4 de la Bourse de croissance TSX. L’entente liée aux services de relations aux investisseurs, ainsi que les frais engendrés et l’octroi d’options d’achat d’actions, sont assujettis à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l’un des plus grands détenteurs de concessions minières dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn‑Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l’empreinte de l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 18,3 % des actions émises et en circulation de la Société.

À propos de Hinge Markets Inc.

Fondée par Jeffrey White, Hinge Markets est une firme de consultation et de relations aux investisseurs qui vise à fournir des services conseil liés au marché des capitaux et à la stratégie à de petites et moyennes entreprises. Avec plus de 20 années d’expérience du marché des capitaux, le champs d’expertise de M. White inclut l’optimisation de la structure du capital, l’évaluation des alternatives de financement, le ciblage d’investisseurs stratégiques, le développement corporatif via un vaste réseau de cadres exécutifs dans pratiquement tous les secteurs industriels canadiens et les communications corporatives efficaces. M. White détient également une excellente connaissance du cadre règlementaire canadien en valeurs mobilières, incluant l’inscription en bourse et les exigences de divulgation.

