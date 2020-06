BUDAPEST, HONGRIE ; BRUXELLES, BELGIQUE ; TOKYO, JAPON, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandémie de COVID-19 a créé de nouveaux défis en matière de découverte et de développement de médicaments, notamment le besoin réel de produire rapidement des résultats, d'obtenir de meilleures résolutions pour les structures protéiques pertinentes et même de synthétiser les molécules héterocycliques actives prometteuses mais n'existant pas encore. InnoStudio Inc. annonce le lancement d'une collaboration internationale et pré-concurrentielle en vue de développer un projet dans le cadre duquel les avantages de l'environnement de microgravité seront combinés aux efforts avancés de recherche, de développement et de formulation de médicaments.



Les membres du consortium comprendront des sociétés de recherche pharmaceutique, telles que ComInnex (HU) et des universités impliquées dans la recherche sur les médicaments, des sociétés spécialisées dans la chimie spatiale, ainsi que des sociétés privées et publiques de technologie spatiale, dont Japan Manned Space Systems Corporation (JP), Space Applications Services (BE) et SpacePharma (CH/ISR).

Le Dr Ferenc Darvas, président exécutif d'InnoStudio, et le Dr Gergo Mezohegyi, directeur du consortium, ont déclaré : « La plupart des essais cliniques portant sur des traitements de la maladie COVID-19 se sont concentrés jusqu'à présent sur le test de médicaments déjà existants, initialement développés pour le traitement d'autres maladies ou problèmes de santé. Bien qu'offrant un résultat relativement rapide, on peut s'attendre à ce que l'efficacité des médicaments déjà existants pour le traitement du coronavirus soit modérée tout au plus. Le consortium actuel cible le développement et la validation de composés actifs hautement efficaces contre le SARS-CoV-2 tout en menant la découverte de médicaments simultanément et de manière synchronisée dans l'espace et sur Terre. En utilisant les avantages bien connus fournis par la microgravité pour de telles applications, nous nous engageons à réaliser des progrès en matière de cristallisation des protéines, de chimie synthétique et de nanotechnologie parallèlement aux recherches classiques au sol. Les résultats du projet, ainsi que les méthodes de formulation chimique appliquées dans l'espace, devraient représenter une solution prometteuse non seulement pour comprendre comment traiter efficacement la maladie COVID-19, mais aussi pour soutenir le contrôle rapide des épidémies de virus à l'avenir. »

Alexander Drijver, PDG de ComInnex, a déclaré : « C'est un grand privilège de participer à ce projet qui vise à repousser les limites de la chimie de synthèse et de la découverte de médicaments. Nous sommes impatients que d'autres sociétés de recherche pharmaceutique rejoignent cet effort, pour partager leurs connaissances et leurs expériences et faire progresser la science vers de nouvelles limites. »

Contact :

Pour tout complément d'information, veuillez contacter

gergo.mezohegyi@innostudio.org