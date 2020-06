La famille Rogers souligne le 60e anniversaire de Rogers Communications par des investissements communautaires de 60 millions de dollars pour aider les familles canadiennes dans le besoin

TORONTO, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un repas nourrissant, un chez-soi sécuritaire et des occasions pour les enfants de s’épanouir et d’apprendre : ces besoins fondamentaux sont hors de portée pour un trop grand nombre de Canadiens, surtout en ce moment. En réponse à ce besoin urgent en cette année où Rogers Communications célèbre son 60e anniversaire au service des Canadiens, la famille Rogers a annoncé aujourd’hui un don communautaire de 60 millions de dollars à divers organismes caritatifs partout au pays afin d’aider les Canadiens les plus touchés par les répercussions financières découlant de la crise de la COVID-19.



« Notre famille est honorée de pouvoir contribuer à aider les Canadiens et les familles canadiennes à surmonter les difficultés financières que la crise de la COVID-19 a entraînées pour tant de gens, surtout pour ceux qui éprouvaient déjà des soucis financiers, a déclaré Martha Rogers, présidente de la Fondation Rogers. Tous les fonds seront remis en 2020 afin que nous puissions venir en aide aux gens le plus rapidement possible. »

« Ce don de la famille Rogers s’inscrit dans le cadre du soutien qu’apporte Rogers Communications à Banques alimentaires Canada, aux Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, à Hébergement femmes Canada et à PFLAG Canada », a déclaré Edward Rogers, président du conseil de Rogers Communications. « Rogers Communications a fait preuve d’un grand leadership en réponse à la crise de la COVID-19 en permettant aux Canadiens de rester connectés grâce à ses réseaux de calibre mondial et en investissant massivement dans la philanthropie communautaire. Le don annoncé aujourd’hui s’appuie sur ce leadership. »

« Notre père, le regretté Ted Rogers, était un fier Canadien. Il s’est toujours efforcé de rendre le Canada meilleur et de renforcer nos communautés », a déclaré Melinda Rogers-Hixon, vice-présidente du conseil de Rogers Communications. « Avec notre mère, Loretta, Lisa, Edward, Martha et moi-même, de même que nos familles, nous engageons à verser ce don à des organismes qui viennent en aide aux personnes touchées par l’insécurité alimentaire, l’itinérance et la violence familiale, ainsi qu’aux enfants et aux jeunes à risque. »

Le don de la famille Rogers aidera ces groupes vulnérables de différentes façons :

NOURRIR LES CANADIENS

Banques alimentaires Canada : Aux prises avec une demande sans précédent, Banques alimentaires Canada pourra, grâce à ces fonds, aider plus de Canadiens plus rapidement, en augmentant les achats d’aliments en vrac; l’organisme travaillera aussi en collaboration avec les communautés et le secteur agricole afin d’établir des partenariats de production alimentaire.



Aux prises avec une demande sans précédent, Banques alimentaires Canada pourra, grâce à ces fonds, aider plus de Canadiens plus rapidement, en augmentant les achats d’aliments en vrac; l’organisme travaillera aussi en collaboration avec les communautés et le secteur agricole afin d’établir des partenariats de production alimentaire. Armée du Salut : Ce don permettra de servir davantage d’aliments sains et frais et d’accroître la capacité de livraison et le nombre de centres de livraison d’aliments afin de soutenir 257 banques alimentaires desservant 400 collectivités; l’organisme pourra aussi fournir de l’aide en cas de catastrophe, notamment avec des camions-repas et le transport de nourriture, et améliorer le counseling et le soutien pratique.

AIDE À L’ITINÉRANCE ET AUX SITUATIONS DE CRISE DOMESTIQUE

Armée du Salut : Les fonds aideront à répondre aux besoins immédiats causés par la COVID-19 dans les refuges des secteurs les plus touchés par la pandémie.



Les fonds aideront à répondre aux besoins immédiats causés par la COVID-19 dans les refuges des secteurs les plus touchés par la pandémie. Hébergement femmes Canada : Ces fonds serviront à augmenter la capacité des refuges à offrir, aux femmes et aux enfants fuyant la violence, des services essentiels dans un environnement en constante évolution en raison de la COVID-19. Ils permettront d’offrir une formation accrue aux travailleuses des refuges, d’améliorer les programmes de logement pour permettre aux femmes d’accéder rapidement à un logement sûr et abordable dans leur communauté, de soutenir la collaboration entre refuges dans un nouveau contexte plus axé sur le numérique, et d’appuyer les refuges des communautés autochtones, nordiques, éloignées et rurales afin d’accroître l’accès et la technologie pour réduire efficacement la violence faite aux femmes et intervenir adéquatement. Ce don permettra également à l’organisme de mener une campagne nationale de prévention qui comprendra une liste complète des programmes destinés aux agresseurs.



Ces fonds serviront à augmenter la capacité des refuges à offrir, aux femmes et aux enfants fuyant la violence, des services essentiels dans un environnement en constante évolution en raison de la COVID-19. Ils permettront d’offrir une formation accrue aux travailleuses des refuges, d’améliorer les programmes de logement pour permettre aux femmes d’accéder rapidement à un logement sûr et abordable dans leur communauté, de soutenir la collaboration entre refuges dans un nouveau contexte plus axé sur le numérique, et d’appuyer les refuges des communautés autochtones, nordiques, éloignées et rurales afin d’accroître l’accès et la technologie pour réduire efficacement la violence faite aux femmes et intervenir adéquatement. Ce don permettra également à l’organisme de mener une campagne nationale de prévention qui comprendra une liste complète des programmes destinés aux agresseurs. Autres refuges canadiens : Bien que le réseau de sécurité offert par l’Armée du Salut et Hébergement femmes Canada soutienne un grand nombre de personnes dans le besoin, un écart important existe toujours. Ces fonds supplémentaires aideront d’autres refuges pour sans-abris, particulièrement dans les régions moins bien desservies par les réseaux de refuges.

SOUTIEN POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES VULNÉRABLES

Fondation pour l’aide à l’enfance : Les fonds aideront l’organisme national à répondre aux besoins immédiats et urgents des enfants et des familles du réseau de protection de la jeunesse ainsi que des jeunes de 18 à 29 ans qui ne sont plus pris en charge par l’État. Ces besoins comprennent notamment le logement, l’alimentation et les fournitures ménagères. L’organisme leur offre également du soutien en ligne en matière de santé mentale, de l’aide technologique pour l’apprentissage en ligne et un appui pour combler d’autres besoins urgents.



Les fonds aideront l’organisme national à répondre aux besoins immédiats et urgents des enfants et des familles du réseau de protection de la jeunesse ainsi que des jeunes de 18 à 29 ans qui ne sont plus pris en charge par l’État. Ces besoins comprennent notamment le logement, l’alimentation et les fournitures ménagères. L’organisme leur offre également du soutien en ligne en matière de santé mentale, de l’aide technologique pour l’apprentissage en ligne et un appui pour combler d’autres besoins urgents. BOOST Child & Youth Advocacy Centre : Les programmes de thérapie axée sur l’évaluation et de défense des enfants et des adolescents proposés par le centre offrent un soutien essentiel aux enfants, aux jeunes et aux familles pendant les enquêtes et les traitements liés à la violence faite aux enfants. Ces fonds permettront de faire appel à un plus grand nombre de défenseurs et de thérapeutes pour ainsi prendre en charge jusqu’à 400 enfants de plus.



Les programmes de thérapie axée sur l’évaluation et de défense des enfants et des adolescents proposés par le centre offrent un soutien essentiel aux enfants, aux jeunes et aux familles pendant les enquêtes et les traitements liés à la violence faite aux enfants. Ces fonds permettront de faire appel à un plus grand nombre de défenseurs et de thérapeutes pour ainsi prendre en charge jusqu’à 400 enfants de plus. Timbres de Pâques Canada : L’organisme vient en aide aux personnes et aux familles vivant avec un handicap et veille et à leur procurer l’équipement et les services essentiels dont ils ont besoin. Ces fonds serviront à se procurer de l’équipement de mobilité, des appareils d’accessibilité et des services en ligne afin de réduire l’isolement social et physique, et à offrir des bourses d’études aux personnes handicapées.



L’organisme vient en aide aux personnes et aux familles vivant avec un handicap et veille et à leur procurer l’équipement et les services essentiels dont ils ont besoin. Ces fonds serviront à se procurer de l’équipement de mobilité, des appareils d’accessibilité et des services en ligne afin de réduire l’isolement social et physique, et à offrir des bourses d’études aux personnes handicapées. Dons communautaires Ted Rogers : Les fonds aideront plus de 150 organismes des communautés moins bien desservies de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada grâce à des programmes axés sur le leadership, le mentorat, le bénévolat et le soutien scolaire à l’intention des jeunes vulnérables.

