MISSISSAUGA, Ontario, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. ( Konica Minolta ), un important fournisseur de systèmes d’impression de production, est heureuse d’annoncer un accord national de distribution avec Electronics For Imaging, Inc. pour commercialiser, servir et soutenir la gamme EFI™ de solutions imprimées Wide Format et VUTEK®.



Le partenariat entre Konica Minolta et EFI est établi depuis un certain temps, Konica Minolta vendant EFI Fiery® extrémités avant numériques pour les imprimantes et presses numériques Konica Minolta, et la distribution de l’imprimante LED EFI H1625 grand format. L’accord annoncé aujourd’hui s’étendra davantage à toutes les solutions à jet d’encre grand format EFI, y compris les imprimantes hybrides superwide VUTEk, roll-to-roll et tissu à signalisation souple.

« Nous sommes heureux de pouvoir annoncer notre partenariat continu avec EFI avec cet accord national de distribution. En combinant la gamme EFI avec notre offre en grand format actuelle, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients plus d’occasions de se différencier sur leurs marchés », déclare Chris Dewart, président et chef de la direction de Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons novatrices d’aider nos clients à élargir leurs services et à accroître leurs marges, et maintenant ils peuvent profiter de notre partenariat avec EFI alors que nous apportons des solutions plus larges au Canada. »

« Konica Minolta est un partenaire de longue date et de confiance d’EFI à l’échelle mondiale, et nous sommes ravis de l’expansion de ce partenariat avec Konica Minolta Business Solutions au Canada », a déclaré Ken Hanulec, vice-président du marketing mondial, EFI. « Nous disposons d’une base croissante de clients conjoints au Canada qui profiteront des nouvelles possibilités offertes par des solutions de production grand format haut de gamme qui offrent une valeur et une qualité exceptionnelles. » Cet accord entre en vigueur immédiatement, et les deux organisations ont déjà lancé un plan de déploiement complet qui profitera de la couverture nationale des ventes et des services de Konica Minolta.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l’industrie des communications graphiques. Forte d’un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d’impression de production, industrielle et à jet d’encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 13 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 8e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .