Efter otte år i rollen har Henrik Poulsen i dag opsagt sin stilling som administrerende direktør for Ørsted. Han vil fortsætte som administrerende direktør for Ørsted indtil senest 31. januar 2021. Ørsteds bestyrelse har igangsat en proces med henblik på at identificere Ørsteds næste administrerende direktør. Henrik Poulsen vil blive nomineret til Ørsteds bestyrelse ved den næste generalforsamling i marts 2021.

Henrik Poulsen siger: “Det har været en fantastisk rejse over de seneste otte år, og jeg føler stærkt for Ørsted, virksomhedens vision og ikke mindst hele Ørsted-teamet. Sammen har vi transformeret et dansk forsyningsselskab, primært baseret på fossile brændstoffer, til et verdensførende selskab inden for grøn energi, som tidligere i år blev kåret som verdens mest bæredygtige selskab. I processen har vi øget markedsværdien af virksomheden med flere hundrede procent. Vi har nu nået et punkt, hvor transformationen af virksomheden er afsluttet, og vi har skabt en stærk platform for global vækst. Jeg har konkluderet, at det er det rette tidspunkt for mig at træde tilbage og frigøre tid til at forfølge nye udfordringer. Det har været en svær beslutning at træffe, men det er ikke desto mindre den rigtige beslutning. Jeg skylder bestyrelsen og koncernledelsen en stor tak for deres støtte og tillid - og en stor tak til alle medlemmer af Ørsted-teamet for alt det, de har gjort for virksomheden i min tid som administrerende direktør.”

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i Ørsted, siger: “Henrik har stået i spidsen for en gennemgribende og meget succesfuld transformation af Ørsted over de seneste otte år, og på vegne af bestyrelsen vil jeg gerne udtrykke vores store tak for og anerkendelse af de markante resultater, han har stået i spidsen for at skabe sammen med resten af Ørsted-teamet. Vi er kede af hans beslutning om at træde tilbage som administrerende direktør, men vi respekterer naturligvis hans ønske om at frigøre mere tid til andre aktiviteter. Vi er glade for, at Henrik har accepteret vores tilbud om at nominere ham til Ørsteds bestyrelse ved generalforsamlingen i marts 2021. En nominering til bestyrelsen vil sikre, at hans visioner, kompetencer og industrierfaring fortsat vil være tilgængelige for Ørsted, og vil sikre en stærk kontinuitet i ledelsen af virksomheden.”

Thomas Thune Andersen fortsætter: “Med Henriks beslutning om at træde tilbage som administrerende direktør senest 31. januar 2021, har bestyrelsen igangsat en proces med henblik på at identificere Ørsteds næste administrerende direktør. Bestyrelsen vil evaluere både interne og eksterne kandidater med fokus på at identificere den bedste kandidat til stillingen. Vi vil kommunikere igen, når processen er afsluttet.”

Om sine egne planer siger Henrik Poulsen: “Jeg har ikke truffet nogen beslutninger om mine fremtidige planer. Jeg vil finde andre udfordringer, hvor jeg kan yde et bidrag. Tiden vil vise hvor, hvornår og i hvilken type af rolle. Før jeg åbner en ny dør, vil jeg gerne sikre, at jeg varetager min rolle som administrerende direktør for Ørsted fuldt ud. Derfor vil mit fokus i den kommende tid udelukkende være på Ørsted. Jeg er glad for, at bestyrelsen vil nominere mig til Ørsteds bestyrelse ved generalforsamlingen i marts næste år. Min nominering til bestyrelsen vil gøre det muligt for mig at forblive en del af det fantastiske Ørsted-team og fortsat understøtte Ørsteds strategiske udvikling.”

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2020.

