Kinnevik AB (publ) meddelade idag att Kinnevik Internet 1 AB ("Kinnevik") inlett en så kallad accelererad bookbuilding-process för försäljning av cirka 10,6 miljoner befintliga aktier ("Placeringsaktierna") i Zalando SE ("Bolaget" eller ”Zalando”) till institutionella investerare ("Transaktionen"). Placeringsaktierna motsvarar 4,2 procent av Bolagets emitterade aktiekapital och utgör 16,2 procent av Kinneviks aktieinnehav i Bolaget.

Efter att ha genomfört Transaktionen, planerar Kinnevik att inte realisera ytterligare kontanta medel från sin kvarvarande investering i Zalando.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited och BofA Securities är Joint Bookrunners i Transaktionen. Priset och det slutliga antalet Placeringsaktier är föremål för överenskommelse mellan Joint Bookrunners och Kinnevik vid slutförandet av bookbuilding-processen, och resultatet av Transaktionen kommer att offentliggöras så snart som praktiskt möjligt därefter. Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 kl. 17.35 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50

Email press@kinnevik.com

Denna kommunikation innehåller vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar våra intentioner, uppfattningar eller nuvarande förväntningar. Sådana uttalanden kan identifieras genom att de innehåller ord som ”avser”, eller liknande uttryck, och inkluderar uttalanden avseende Kinnevik planer avseende dess aktieinnehav i Zalando. Sådana uttalanden är föremål för risker och osäkerheter, och faktiska resultat kan skilja väsentligt från det som uttryckts explicit eller implicit i de framåtblickande uttalandena. Faktorer, inklusive risker och osäkerheter, som kan skapa dessa skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: marknaders tillväxt och volatilitet, regulatoriska förändringar och utvecklingar. De framåtblickande uttalandena återspeglar endast omständigheter per det datum som anges häri. Varken Kinnevik eller Zalando åtar sig någon skyldighet att uppdatera de framåtblickande uttalandena.

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

