MONTRÉAL, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les impératifs sanitaires imposés par le contexte inédit de pandémie ont poussé la Ville de Montréal à implanter récemment, et à un rythme record, une foule de nouveaux aménagements visant à assurer des déplacements actifs sécuritaires : corridors sanitaires, rues familiales et actives, tronçons de rue piétonnes, pistes cyclables temporaires, etc. Ces aménagements bouleversent les habitudes des Montréalaises et Montréalais et peuvent donc susciter certaines préoccupations.



Les organisations partenaires de Montréal Physiquement Active (MPA) tiennent à appuyer la Ville de Montréal dans la mise en place de ces initiatives, en rappelant les multiples bienfaits de celles-ci, que ce soit pour la santé physique et mentale et pour assurer la participation sociale des Montréalaises et Montréalais, leur sécurité physique lorsqu’ils et elles font usage de moyens de transports actifs, ou encore pour l’activité physique de proximité et le jeu actif des enfants.

Nos rues sont, au même titre que les parcs, des espaces publics aux multiples usages, qui vont bien au-delà de la simple circulation. À Montréal, ces espaces revêtent une importance capitale en termes d’équité d’accès à des espaces favorables à la santé. Selon les données du dernier recensement, 80% des ménages montréalais n’habitent pas une maison unifamiliale. Ainsi, une grande majorité d’entre eux n’a pas accès à un espace extérieur privé. Un récent sondage effectué pour le compte de la Coalition Poids révélait en outre que 65% des citoyens prévoyaient faire usage de la voie publique (rues, ruelles, trottoirs) pour la pratique d’activités physiques dans les prochaines semaines. Pour l’Institut national de santé publique du Québec, il est donc primordial de continuer à faire de l’activité physique malgré le fait que certains aspects de notre vie soient perturbés, et la marche et le vélo sont des activités à promouvoir dans le contexte de la pandémie.

Par ailleurs, les données de comptages sur les voies cyclables (15 à 20% d’augmentation au mois de mai par rapport à 2019) et les échos des boutiques de vélo indiquent un engouement sans précédent pour le vélo. Ce sont donc de nombreux nouveaux pratiquants, parfois peu expérimentés, parfois tout jeunes, qui enfourchent leur vélo, que ce soit pour se déplacer ou pour compenser la pause imposée dans leurs activités sportives préférées.

À l’heure où les rassemblements intérieurs sont encore limités, les espaces extérieurs sont aussi le principal lieu de lien social entre personnes ne vivant pas sous le même toit. Dans quelques semaines, ces espaces deviendront également le terrain de jeu des camps de jour et de leurs cohortes de jeunes invités à éviter, autant que possible, les activités à l’intérieur. Quant aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, elles doivent notamment composer avec des repères perturbés et des trottoirs étroits, maintenant encombrés de files d’attente devant les commerces, et où le respect des normes de distanciation physique est un défi permanent.

Le constat est donc clair : à l’heure des impératifs de distanciation physique, les parcs et les trottoirs ne suffisent tout simplement plus à combler les besoins de déplacement, de loisir, de magasinage, d’exercice et de socialisation des Montréalaises et Montréalais, besoins qui sont essentiels à leur bien-être physique et psychologique.

Nous saluons donc le plan montréalais de voies actives et sécuritaires, qui a le mérite d’offrir plus d’espace aux citoyens de tous les âges et de tous les niveaux de mobilité, de relier entre eux nos grands parcs, et d’offrir aux piétons et cyclistes des aménagements où ils et elles se sentent en sécurité. C’est à ce prix que les Montréalaises et les Montréalais resteront en santé, passeront un bel été et, qui sait, développeront de nouvelles saines habitudes qui perdureront !

À propos de Montréal physiquement active :

Montréal physiquement active est un plan d’action concerté de plus de 120 partenaires montréalais œuvrant à la mise en place d’environnements favorables à un mode de vie physiquement actif. http://www.mtlphysiquementactive.ca/

Les organisations suivantes ont participé à la rédaction de cette lettre :

Centre d’écologie urbaine, Conseil régional de l’environnement de Montréal, Coalition poids, Coalition Vélo Montréal, Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud de Montréal, Société Logique, Vélo Québec, Vivre en Ville, Voyagez Futé.

Source :