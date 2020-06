NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF IN OF NAAR AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE VERSPREIDING DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT VERBODEN ZOU ZIJN.

Umicore kondigt vandaag de lancering aan van een aanbod van niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties met een looptijd tot 2025, in het kader van het toegestaan kapitaal van de Vennootschap voor een gezamenlijk bedrag, in hoofdsom, van €500 miljoen.

De netto opbrengst van het aanbod zal worden aangewend voor algemene vennootschapsdoeleinden en om Umicore's strategische ontwikkelingen op het vlak van materialen voor schone mobiliteit en recyclage te financieren. Dit aanbod zal de financieringsstructuur van Umicore verder verstevigen en diversifiëren door de €1,1 miljard aan midden- en langetermijn vastrentende privaatgeplaatste schuldinstrumenten uitgegeven in de loop van de voorgaande jaren aan te vullen.

De Vennootschap werd door de Sole Global Coordinator en Bookrunner op de hoogte gebracht dat, gelijktijdig met de plaatsing van Obligaties, de Sole Global Coordinator en Bookrunner een gelijktijdige plaatsing van bestaande aandelen beoogt op te zetten in naam van inschrijvers op de Obligaties die dergelijke aandelen wensen te verkopen in short-verkopen teneinde het markt-risico van een investering in de Obligaties te hedgen, tegen een plaatsingsprijs die wordt vastgelegd via een versneld privaat plaatsingsproces. De Vennootschap zal geen opbrengst ontvangen van de Gelijktijdige Versnelde Plaatsing. De Referentieprijs van de Obligaties zal naar verwachting gelijk zijn aan de plaatsingsprijs van de Gelijktijdige Versnelde Plaatsing.

Groep Brussel Lambert, de grootste aandeelhouder van Umicore, heeft de intentie uitgesproken om deel te nemen aan de Gelijktijdige Versnelde Plaatsing.

J.P. Morgan Securities plc treedt op als Sole Global Coordinator en Bookrunner voor het aanbod.

Toegang tot het volledige persbericht: http://umicore.com/converteerbare-obligaties





Voor meer informatie:

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com