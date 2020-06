GROUPE IRD

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 44 274 913,25 €

40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole n°456 504 877

Euronext Paris – Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

~ COMMUNIQUE ~

BUREAU DE L’AGMOE A HUIS CLOS DU 23 JUIN 2020

Le Bureau de l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire convoquée à huis clos le mardi 23 juin 2020 à 14h30 sera composé du Président du Conseil d’administration et de deux scrutateurs, RESALLIANCE S.A. et GPI-CITES DES ENTREPRISES Association, les 2 actionnaires disposant du plus grand nombre de voix et ayant accepté d’assumer cette fonction.

A Marcq-en-Barœul, le 15 juin 2020

Le Directeur Général

Thierry DUJARDIN

Pièce jointe